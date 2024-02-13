Путин поручил разработать концепцию развития наставничества
Путин поручил разработать концепцию развития наставничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации: при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации и объединений работодателей разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.
Доклад ожидается до 1 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил проводить конкурс "Наставник года". В подготовке примет участие автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Также Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на вовлечение населения в патриотическое воспитание.
Помимо этого, в перечне говорится о необходимости внесения изменений в трудовое законодательство для материального стимулирования людей, осуществляющих наставничество. Также речь идет о привлечении работников организаций реального сектора экономики к проведению мероприятий по профориентации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. При участии Российского общества "Знание" поручено организовать обучающие семинары для наставников.
Глава государства также призвал обеспечить популяризацию наставничества, в том числе через социальную рекламу и кинематограф. Кроме того, он поручил создать на базе Центра знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества, а на основе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" — цифровую платформу для наставников.
К работе в этой сфере также поручено привлечь участников спецоперации на Украине и людей, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды и ведомственные знаки отличия. Речь идет в том числе о лауреатах государственных и общественных премий, победителях значимых профессиональных конкурсов, включая те, которые проводятся в рамках проекта "Россия — страна возможностей".