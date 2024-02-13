https://ria.ru/20240213/putin-1927153919.html

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества

Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:09

2024-02-13T18:09

2024-02-13T19:19

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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российское общество "знание"

центр знаний машук

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации и объединений работодателей разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.Доклад ожидается до 1 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, президент поручил проводить конкурс "Наставник года". В подготовке примет участие автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Также Путин поручил до 1 июля организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на вовлечение населения в патриотическое воспитание. Помимо этого, в перечне говорится о необходимости внесения изменений в трудовое законодательство для материального стимулирования людей, осуществляющих наставничество. Также речь идет о привлечении работников организаций реального сектора экономики к проведению мероприятий по профориентации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. При участии Российского общества "Знание" поручено организовать обучающие семинары для наставников.Глава государства также призвал обеспечить популяризацию наставничества, в том числе через социальную рекламу и кинематограф. Кроме того, он поручил создать на базе Центра знаний "Машук" методический центр по развитию института наставничества, а на основе единой информационной системы "ДОБРО.РФ" — цифровую платформу для наставников.К работе в этой сфере также поручено привлечь участников спецоперации на Украине и людей, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды и ведомственные знаки отличия. Речь идет в том числе о лауреатах государственных и общественных премий, победителях значимых профессиональных конкурсов, включая те, которые проводятся в рамках проекта "Россия — страна возможностей".

https://ria.ru/20231219/nastavnichestvo-1916664893.html

https://ria.ru/20231218/putin-1916584303.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, украина, российское общество "знание", центр знаний машук