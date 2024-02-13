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Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах - РИА Новости, 13.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:33 13.02.2024 (обновлено: 12:43 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/putin-1927041371.html
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах - РИА Новости, 13.02.2024
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах
Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:33
2024-02-13T12:43
политика
владимир путин
выборы президента россии — 2024
россия
дмитрий песков
совет федерации рф
наталья бударина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что россияне имеют возможность видеть его выступления фактически на ежедневной основе, он живет в условиях очень плотного президентского графика и это отличает его от других кандидатов.Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что комиссия получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях."Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240210/vybory-1926580921.html
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, совет федерации рф, наталья бударина
Политика, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Наталья Бударина
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах очень плотным графиком

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что россияне имеют возможность видеть его выступления фактически на ежедневной основе, он живет в условиях очень плотного президентского графика и это отличает его от других кандидатов.
Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что комиссия получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Съезд "Партии Дела" принял решение поддержать Путина на выборах
10 февраля, 14:43
"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Крымские татары поддержали участие Путина в выборах
9 февраля, 00:03
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковСовет Федерации РФНаталья Бударина
 
 
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