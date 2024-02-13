https://ria.ru/20240213/putin-1927041371.html

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах - РИА Новости, 13.02.2024

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:43

политика

владимир путин

выборы президента россии — 2024

россия

дмитрий песков

совет федерации рф

наталья бударина

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что россияне имеют возможность видеть его выступления фактически на ежедневной основе, он живет в условиях очень плотного президентского графика и это отличает его от других кандидатов.Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что комиссия получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях."Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240210/vybory-1926580921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, совет федерации рф, наталья бударина