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Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
02:07 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/puteshestviya-1926901751.html
Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля
Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля
Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T02:07
2024-02-13T02:07
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu.Эксперты изучили данные по авиабилетам и железнодорожным поездкам российских пар на период 13-14 февраля 2024 годаБольше всего путешествий запланировано по России – на направления внутри страны приходится 84,5 процента бронирований авиабилетов и 97,9 процента покупок железнодорожных проездных документов. За границу на самолете собираются только 15,5 процента российских пар, на поезде – всего 2,1 процента.В десятку самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 22,6 процента, в Санкт-Петербург – 12,1, в Сочи – 9,3, в Калининград – 5,1, в Минеральные Воды – четыре процента. Российские пары также собираются в Мурманск, Иркутск, Самару, Тюмень, Красноярск.Среди зарубежных направлений популярны Стамбул, Алматы, Баку, Дубай и Минск. На Стамбул приходится 13,1 процента бронирований авиабилетов, на Алматы – 11,5, на Баку – 8,2, на Дубай – столько же и на Минск – 6,6 процента.Аналитики tutu отмечают, что в 2023 году выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.На поездах российские пары поедут Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в столицу – 24,3 процента, в Санкт-Петербург – 12,2, в Краснодар – 4,4, в Адлер – 3,8, в Ростов-на-Дону – 3,2 процента. Также востребованы билеты в Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж.По данным аналитиков tutu, в 2023 году количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.
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туризм, новости - туризм, туристы, отдых в россии, авиабилеты, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, отдых в России, Авиабилеты, поезда
Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля

Москва, Петербург и Стамбул стали популярными городами для поездок на 14 февраля

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu.
Эксперты изучили данные по авиабилетам и железнодорожным поездкам российских пар на период 13-14 февраля 2024 года
Больше всего путешествий запланировано по России – на направления внутри страны приходится 84,5 процента бронирований авиабилетов и 97,9 процента покупок железнодорожных проездных документов. За границу на самолете собираются только 15,5 процента российских пар, на поезде – всего 2,1 процента.
В десятку самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 22,6 процента, в Санкт-Петербург – 12,1, в Сочи – 9,3, в Калининград – 5,1, в Минеральные Воды – четыре процента. Российские пары также собираются в Мурманск, Иркутск, Самару, Тюмень, Красноярск.
Среди зарубежных направлений популярны Стамбул, Алматы, Баку, Дубай и Минск. На Стамбул приходится 13,1 процента бронирований авиабилетов, на Алматы – 11,5, на Баку – 8,2, на Дубай – столько же и на Минск – 6,6 процента.
Аналитики tutu отмечают, что в 2023 году выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.
На поездах российские пары поедут Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в столицу – 24,3 процента, в Санкт-Петербург – 12,2, в Краснодар – 4,4, в Адлер – 3,8, в Ростов-на-Дону – 3,2 процента. Также востребованы билеты в Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж.
По данным аналитиков tutu, в 2023 году количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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