Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля
Москва, Петербург и Стамбул стали популярными городами для поездок на 14 февраля
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu.
Эксперты изучили данные по авиабилетам и железнодорожным поездкам российских пар на период 13-14 февраля 2024 года
Больше всего путешествий запланировано по России – на направления внутри страны приходится 84,5 процента бронирований авиабилетов и 97,9 процента покупок железнодорожных проездных документов. За границу на самолете собираются только 15,5 процента российских пар, на поезде – всего 2,1 процента.
В десятку самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 22,6 процента, в Санкт-Петербург – 12,1, в Сочи – 9,3, в Калининград – 5,1, в Минеральные Воды – четыре процента. Российские пары также собираются в Мурманск, Иркутск, Самару, Тюмень, Красноярск.
Аналитики tutu отмечают, что в 2023 году выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.
На поездах российские пары поедут Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в столицу – 24,3 процента, в Санкт-Петербург – 12,2, в Краснодар – 4,4, в Адлер – 3,8, в Ростов-на-Дону – 3,2 процента. Также востребованы билеты в Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж.
По данным аналитиков tutu, в 2023 году количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.