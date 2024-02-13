https://ria.ru/20240213/puteshestviya-1926901751.html

Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля

Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперты выяснили, куда поедут пары на 14 февраля

Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T02:07

2024-02-13T02:07

2024-02-13T02:07

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля, топ возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает tutu.Эксперты изучили данные по авиабилетам и железнодорожным поездкам российских пар на период 13-14 февраля 2024 годаБольше всего путешествий запланировано по России – на направления внутри страны приходится 84,5 процента бронирований авиабилетов и 97,9 процента покупок железнодорожных проездных документов. За границу на самолете собираются только 15,5 процента российских пар, на поезде – всего 2,1 процента.В десятку самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 22,6 процента, в Санкт-Петербург – 12,1, в Сочи – 9,3, в Калининград – 5,1, в Минеральные Воды – четыре процента. Российские пары также собираются в Мурманск, Иркутск, Самару, Тюмень, Красноярск.Среди зарубежных направлений популярны Стамбул, Алматы, Баку, Дубай и Минск. На Стамбул приходится 13,1 процента бронирований авиабилетов, на Алматы – 11,5, на Баку – 8,2, на Дубай – столько же и на Минск – 6,6 процента.Аналитики tutu отмечают, что в 2023 году выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.На поездах российские пары поедут Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в столицу – 24,3 процента, в Санкт-Петербург – 12,2, в Краснодар – 4,4, в Адлер – 3,8, в Ростов-на-Дону – 3,2 процента. Также востребованы билеты в Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж.По данным аналитиков tutu, в 2023 году количество покупателей железнодорожных билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

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