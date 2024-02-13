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"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.02.2024
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15:31 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html
"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России
"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.02.2024
"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России
Российская армия последовательно продвигается вперед в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:31
2024-02-13T15:31
германия
россия
киев
сергей шойгу
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская армия последовательно продвигается вперед в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские &lt;…&gt; ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра", — отметил он.Ваннер добавил, что ВСУ страдают от тяжелейшей нехватки снарядов, однако российские военные не сталкиваются с подобными проблемами. Журналист подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html
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германия, россия, киев, сергей шойгу, welt, вооруженные силы украины
Германия, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Welt, Вооруженные силы Украины
"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России

Welt: российская армия ежедневно продвигается вперед по всей линии фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Российская армия последовательно продвигается вперед в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские <…> ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра", — отметил он.
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Ваннер добавил, что ВСУ страдают от тяжелейшей нехватки снарядов, однако российские военные не сталкиваются с подобными проблемами. Журналист подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.
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