https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html

"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России

"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.02.2024

"Они идут": в Германии сделали неожиданное признание о России

Российская армия последовательно продвигается вперед в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:31

2024-02-13T15:31

2024-02-13T15:31

германия

россия

киев

сергей шойгу

welt

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская армия последовательно продвигается вперед в зоне спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские <…> ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра", — отметил он.Ваннер добавил, что ВСУ страдают от тяжелейшей нехватки снарядов, однако российские военные не сталкиваются с подобными проблемами. Журналист подчеркнул, что российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html

https://ria.ru/20240213/sholts-1927052829.html

германия

россия

киев

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германия, россия, киев, сергей шойгу, welt, вооруженные силы украины