https://ria.ru/20240213/posolstvo-1927136208.html

Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов

Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов - РИА Новости, 13.02.2024

Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов

Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:08

2024-02-13T17:08

2024-02-13T17:08

выборы президента россии — 2024

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лима (город)

игорь романченко (посол рф в перу )

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол России Игорь Романченко. "Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок № 8254. Он находится по адресу загранучреждения: Республика Перу, город Лима, Сан Исидро, проспект Салаверри 3424. На консульском учете состоит 716 граждан", - сказал он. Посол отметил, что в Перу не так много антироссийски настроенных граждан. "Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html

россия

перу

лима (город)

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в мире, россия, перу, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу )