https://ria.ru/20240213/posolstvo-1927136208.html
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов - РИА Новости, 13.02.2024
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов
Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:08
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
перу
лима (город)
игорь романченко (посол рф в перу )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:138:3234:1957_1920x0_80_0_0_62253c00518c989d292d953b8b4de809.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол России Игорь Романченко. "Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок № 8254. Он находится по адресу загранучреждения: Республика Перу, город Лима, Сан Исидро, проспект Салаверри 3424. На консульском учете состоит 716 граждан", - сказал он. Посол отметил, что в Перу не так много антироссийски настроенных граждан. "Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html
россия
перу
лима (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d90b143e7efedcd21467bf67627c6ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, перу, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу )
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Перу, Лима (город), Игорь Романченко (посол РФ в Перу )
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол России Игорь Романченко.
"Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок № 8254. Он находится по адресу загранучреждения: Республика Перу, город Лима, Сан Исидро, проспект Салаверри 3424. На консульском учете состоит 716 граждан", - сказал он.
Посол отметил, что в Перу не так много антироссийски настроенных граждан.
"Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства", - отметил дипломат.
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол