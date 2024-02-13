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Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов - РИА Новости, 13.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/posolstvo-1927136208.html
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов - РИА Новости, 13.02.2024
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов
Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:08
выборы президента россии — 2024
в мире
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перу
лима (город)
игорь романченко (посол рф в перу )
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол России Игорь Романченко. "Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок № 8254. Он находится по адресу загранучреждения: Республика Перу, город Лима, Сан Исидро, проспект Салаверри 3424. На консульском учете состоит 716 граждан", - сказал он. Посол отметил, что в Перу не так много антироссийски настроенных граждан. "Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html
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в мире, россия, перу, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу )
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Перу, Лима (город), Игорь Романченко (посол РФ в Перу )
Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов

Посольство России в Перу усилит охрану дипмиссии во время выборов президента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Перу запросит дополнительный наряд полиции для усиления охраны дипмиссии во время выборов президента РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол России Игорь Романченко.
"Выборы будут организованы для российских избирателей, находящихся в Перу, в установленном порядке 17 марта. Для этих целей был образован избирательный участок № 8254. Он находится по адресу загранучреждения: Республика Перу, город Лима, Сан Исидро, проспект Салаверри 3424. На консульском учете состоит 716 граждан", - сказал он.
Посол отметил, что в Перу не так много антироссийски настроенных граждан.
"Таких граждан здесь немного. Ожидаем, что выборы пройдут в штатном режиме. Собираемся принять все меры безопасности, которые всегда принимаются в таких случаях, в том числе запросить дополнительный наряд полиции для усиления охраны посольства", - отметил дипломат.
Флаг Перу - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Россия и Перу готовы выстраивать взаимодействие, заявил посол
Вчера, 16:09
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияПеруЛима (город)Игорь Романченко (посол РФ в Перу )
 
 
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