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Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/oshibka-1927200688.html
Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин
Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин - РИА Новости, 13.02.2024
Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин
интервью телеканалу Sky News, отрывок из которого был размещен на сайте телеканала. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:30
2024-02-13T22:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
нато
украина
киев
андрей келин
борис джонсон
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией в конфликте, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News, отрывок из которого был размещен на сайте телеканала. &quot;Это стало серьезной ошибкой для западных лидеров - полагать, что Украина с западной помощью, деньгами и оружием может одержать победу&quot;, - сказал он.Глава российской дипмиссии пояснил, что в отличие от Украины в России наблюдается стабильная политическая ситуация, экономика развивается, ресурсы страны огромны, а необходимости в мобилизации при этом нет. Говоря о выводе Россией своих войск из-под Киева весной 2022 года, посол заявил, что это было сделано в качестве "жеста доброй воли", поскольку стороны конфликта были близки к соглашению. Однако в итоге мирные переговоры были сорваны экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, напомнил дипломат. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html
https://ria.ru/20240213/tsel-1927106846.html
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россия, владимир путин, нато, украина, киев, андрей келин, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Украина, Киев, Андрей Келин, Борис Джонсон
Западные лидеры серьезно ошиблись, поставив на Украину, заявил посол Келин

Посол Келин: западные лидеры допустили серьезную ошибку, поставив на Украину

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией в конфликте, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News, отрывок из которого был размещен на сайте телеканала.
«

"Это стало серьезной ошибкой для западных лидеров - полагать, что Украина с западной помощью, деньгами и оружием может одержать победу", - сказал он.

Глава российской дипмиссии пояснил, что в отличие от Украины в России наблюдается стабильная политическая ситуация, экономика развивается, ресурсы страны огромны, а необходимости в мобилизации при этом нет.
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Говоря о выводе Россией своих войск из-под Киева весной 2022 года, посол заявил, что это было сделано в качестве "жеста доброй воли", поскольку стороны конфликта были близки к соглашению. Однако в итоге мирные переговоры были сорваны экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, напомнил дипломат.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОУкраинаКиевАндрей КелинБорис Джонсон
 
 
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