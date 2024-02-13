https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html
Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи
Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи - РИА Новости, 13.02.2024
Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки поддержать наставников, которые работают с учащимися, проявившими интерес к научным... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:30
2024-02-13T18:30
2024-02-13T18:31
россия
владимир путин
общество
наставничество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки поддержать наставников, которые работают с учащимися, проявившими интерес к научным исследованиям. "Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России... принять меры, направленные на поддержку наставников, осуществляющих работу с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, проявившими интерес к научным исследованиям", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также министерствам поручено при участии АНО "Россия - страна возможностей", "Движении первых" и крупных промышленных предприятий обеспечить разработку курсов и дисциплин по формированию навыков эффективного наставничества, предусмотрев их включение в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора экономики.
https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, наставничество
Россия, Владимир Путин, Общество, Наставничество
Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи
Путин дал поручения по поддержке наставников интересующейся наукой молодежи