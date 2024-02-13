https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html

Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи

Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи - РИА Новости, 13.02.2024

Путин поручил поддержать наставников интересующейся наукой молодежи

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки поддержать наставников, которые работают с учащимися, проявившими интерес к научным... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:30

2024-02-13T18:30

2024-02-13T18:31

россия

владимир путин

общество

наставничество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки поддержать наставников, которые работают с учащимися, проявившими интерес к научным исследованиям. "Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России... принять меры, направленные на поддержку наставников, осуществляющих работу с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, проявившими интерес к научным исследованиям", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также министерствам поручено при участии АНО "Россия - страна возможностей", "Движении первых" и крупных промышленных предприятий обеспечить разработку курсов и дисциплин по формированию навыков эффективного наставничества, предусмотрев их включение в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора экономики.

https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927158934.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, наставничество