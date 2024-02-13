https://ria.ru/20240213/matvienko-1927025137.html

Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок - РИА Новости, 13.02.2024

Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:40

россия

красноярский край

валентина матвиенко

экономика

совет федерации рф

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой. "Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны", - сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета. Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно. "Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20231208/finansirovanie-1914707939.html

https://ria.ru/20231206/promyshlennost-1914176523.html

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россия, красноярский край, валентина матвиенко, экономика, совет федерации рф, сибирский федеральный университет