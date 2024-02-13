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Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок - РИА Новости, 13.02.2024
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11:40 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/matvienko-1927025137.html
Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок
Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок - РИА Новости, 13.02.2024
Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок
Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:40
2024-02-13T11:40
россия
красноярский край
валентина матвиенко
экономика
совет федерации рф
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой. "Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны", - сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета. Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно. "Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20231208/finansirovanie-1914707939.html
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россия, красноярский край, валентина матвиенко, экономика, совет федерации рф, сибирский федеральный университет
Россия, Красноярский край, Валентина Матвиенко, Экономика, Совет Федерации РФ, Сибирский федеральный университет
Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Матвиенко призвала ускорить начало серийного выпуска инновационных разработок РФ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой.
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"Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны", - сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета.
Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно.
"Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения", - добавила парламентарий.
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РоссияКрасноярский крайВалентина МатвиенкоЭкономикаСовет Федерации РФСибирский федеральный университет
 
 
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