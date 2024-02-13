Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"
Депутат Госдумы назвал видео про "мужиков с женскими сумками" шуткой
Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но после активного обсуждения в сети и многочисленных звонков с просьбами о комментариях он объяснил, что видео носит шуточный характер.
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"Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками, типа у них такие портфельчики… Может следует навести все-таки порядок Государственной думе?", - сказал он на видео, которое выставил в своем Telegram-канале.
При этом он снял на видео несколько прохожих, держащих в руках сумки среднего размера и портфели. После этого он опубликовал в канале еще несколько постов. В одном из них он говорит, что получил много звонков от коллег и журналистов с просьбой прокомментировать предыдущее видео. В этой публикации он объясняет, что имел в виду.
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"Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы", - написал он под видео, сопроводив подпись смеющимся смайликом.
В видео он также дал разъяснение для тех, "у кого плохо с чувством юмора": "Данное видео носит шуточный характер, это стеб".
После этого он опубликовал фотографию, на которой видно чей-то мужской портфель, и написал: "Есть в Думе мужики, а не только женщины".