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Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками" - РИА Новости, 13.02.2024
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16:03 13.02.2024 (обновлено: 16:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/matveev-1927112354.html
Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"
Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками" - РИА Новости, 13.02.2024
Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:03
2024-02-13T16:06
госдума рф
общество
михаил матвеев
кпрф
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но после активного обсуждения в сети и многочисленных звонков с просьбами о комментариях он объяснил, что видео носит шуточный характер. "Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками, типа у них такие портфельчики… Может следует навести все-таки порядок Государственной думе?", - сказал он на видео, которое выставил в своем Telegram-канале. При этом он снял на видео несколько прохожих, держащих в руках сумки среднего размера и портфели. После этого он опубликовал в канале еще несколько постов. В одном из них он говорит, что получил много звонков от коллег и журналистов с просьбой прокомментировать предыдущее видео. В этой публикации он объясняет, что имел в виду. "Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы", - написал он под видео, сопроводив подпись смеющимся смайликом. В видео он также дал разъяснение для тех, "у кого плохо с чувством юмора": "Данное видео носит шуточный характер, это стеб". После этого он опубликовал фотографию, на которой видно чей-то мужской портфель, и написал: "Есть в Думе мужики, а не только женщины".
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госдума рф, общество, михаил матвеев, кпрф
Госдума РФ, Общество, Михаил Матвеев, КПРФ
Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"

Депутат Госдумы назвал видео про "мужиков с женскими сумками" шуткой

© РИА Новости / Анар МовсумовМихаил Матвеев, депутат самарской губернской думы
Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но после активного обсуждения в сети и многочисленных звонков с просьбами о комментариях он объяснил, что видео носит шуточный характер.
«
"Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками, типа у них такие портфельчики… Может следует навести все-таки порядок Государственной думе?", - сказал он на видео, которое выставил в своем Telegram-канале.
При этом он снял на видео несколько прохожих, держащих в руках сумки среднего размера и портфели. После этого он опубликовал в канале еще несколько постов. В одном из них он говорит, что получил много звонков от коллег и журналистов с просьбой прокомментировать предыдущее видео. В этой публикации он объясняет, что имел в виду.
«
"Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы", - написал он под видео, сопроводив подпись смеющимся смайликом.
В видео он также дал разъяснение для тех, "у кого плохо с чувством юмора": "Данное видео носит шуточный характер, это стеб".
После этого он опубликовал фотографию, на которой видно чей-то мужской портфель, и написал: "Есть в Думе мужики, а не только женщины".
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