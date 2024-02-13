https://ria.ru/20240213/matveev-1927112354.html

Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"

Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками" - РИА Новости, 13.02.2024

Депутат объяснил, зачем опубликовал видео о "мужиках с женскими сумками"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:03

2024-02-13T16:03

2024-02-13T16:06

госдума рф

общество

михаил матвеев

кпрф

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, где отметил, что "уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками", но после активного обсуждения в сети и многочисленных звонков с просьбами о комментариях он объяснил, что видео носит шуточный характер. "Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками, типа у них такие портфельчики… Может следует навести все-таки порядок Государственной думе?", - сказал он на видео, которое выставил в своем Telegram-канале. При этом он снял на видео несколько прохожих, держащих в руках сумки среднего размера и портфели. После этого он опубликовал в канале еще несколько постов. В одном из них он говорит, что получил много звонков от коллег и журналистов с просьбой прокомментировать предыдущее видео. В этой публикации он объясняет, что имел в виду. "Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы", - написал он под видео, сопроводив подпись смеющимся смайликом. В видео он также дал разъяснение для тех, "у кого плохо с чувством юмора": "Данное видео носит шуточный характер, это стеб". После этого он опубликовал фотографию, на которой видно чей-то мужской портфель, и написал: "Есть в Думе мужики, а не только женщины".

https://ria.ru/20240123/matveev-1923056877.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, общество, михаил матвеев, кпрф