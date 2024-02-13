Никитин гарантировал бойцу "Вагнера" получение положенных льгот
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Добровольцы из "Вагнера" получат удостоверения ветеранов специальной военной операции и все положенные льготы, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время прямой линии.
Участник СВО из добровольческого отряда "Вагнер" Сергей уже больше полугода пытается оформить федеральные и региональные льготы. Но из документов у него только медаль "За отвагу". Мужчина во время прямой линии, которая проходила во вторник, обратился к Никитину с вопросом: достоин ли он льгот? Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время визита в Великий Новгород в сентябре 2023 года посещал Фонд "Защитники Отечества" и общался с бойцами.
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"Есть поручение президента. Я думаю, в самое ближайшее время, недели буквально, оно начнет выполнятся. И те, кто уходил добровольцем в разных отрядах,... все получат документы, подтверждающие их участие в боевых действиях, их работу на благо нашей страны... Я возьму это на особый контроль, и всё, что положено, у вас будет. Я гарантирую", - заверил Никитин.
Он напомнил, что помимо федеральных льгот, с недавних пор есть и дополнительная региональная: участникам СВО, награжденным государственными наградами и областной наградой "За честь и мужество", полагаются выплаты от 100 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от награды. Также глава региона предложил новгородцу Сергею обратиться в фонд "Защитники Отечества", где ему обязательно окажут помощь в трудоустройстве и в других вопросах, независимо от наличия документов.
Всего на прямую линию губернатора поступило более 700 вопросов.