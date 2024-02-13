https://ria.ru/20240213/ledokol-1927019150.html
На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора
На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора - РИА Новости, 13.02.2024
На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора
Ядерный реактор правого борта установили на строящемся универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", сообщил Балтийский завод (входит в состав... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:09
2024-02-13T11:09
2024-02-13T11:09
ядерные технологии
арктика
россия
владимир путин
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
атомфлот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Ядерный реактор правого борта установили на строящемся универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", сообщил Балтийский завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). В конце января сообщалось, что парогенерирующий блок левого борта погрузили на строящийся атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". Реакторная установка ледокола состоит из двух парогенерирующих блоков "РИТМ-200" тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. "Двенадцатого февраля 2024 года судостроители завершили сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на СУАЛ "Чукотка" парогенерирующего блока правого борта реакторной установки РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Вес одного блока составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Оба блока РИТМ-200 установлены на штатные места", - говорится в сообщении. Следующим этапом станет монтаж вспомогательного оборудования и арматуры. "Монтаж реакторных установок – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомоходов, в ходе которой судно обзаводится "сердцем", приводящим его в движение", - сообщает завод. Отмечается, что основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Срок службы реакторов 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочным, обеспечивает улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости, добавляется в сообщении. Универсальный атомный ледокол "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Судно было заложено на стапеле завода в декабре 2020 года. В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство двух атомоходов этой серии – "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января на Балтийском заводе состоялась церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола. Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.
https://ria.ru/20240126/ledokol-1923724241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот
Ядерные технологии, Арктика, Россия, Владимир Путин, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, Атомфлот
На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Ядерный реактор правого борта установили на строящемся универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", сообщил Балтийский завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).
В конце января сообщалось, что парогенерирующий блок левого борта погрузили на строящийся атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". Реакторная установка ледокола состоит из двух парогенерирующих блоков "РИТМ-200" тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.
"Двенадцатого февраля 2024 года судостроители завершили сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на СУАЛ "Чукотка" парогенерирующего блока правого борта реакторной установки РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Вес одного блока составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Оба блока РИТМ-200 установлены на штатные места", - говорится в сообщении.
Следующим этапом станет монтаж вспомогательного оборудования и арматуры.
"Монтаж реакторных установок – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомоходов, в ходе которой судно обзаводится "сердцем", приводящим его в движение", - сообщает завод.
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Отмечается, что основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Срок службы реакторов 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочным, обеспечивает улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости, добавляется в сообщении.
Универсальный атомный ледокол "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот
". Судно было заложено на стапеле завода в декабре 2020 года.
В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство двух атомоходов этой серии – "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января на Балтийском заводе состоялась церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград
". Президент РФ Владимир Путин
дал разрешение на начало строительства атомного ледокола.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики
. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.
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