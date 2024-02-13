https://ria.ru/20240213/ledokol-1927019150.html

На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора

На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора - РИА Новости, 13.02.2024

На ледоколе "Чукотка" установили оба ядерных реактора

Ядерный реактор правого борта установили на строящемся универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", сообщил Балтийский завод (входит в состав... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:09

2024-02-13T11:09

2024-02-13T11:09

ядерные технологии

арктика

россия

владимир путин

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

атомфлот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Ядерный реактор правого борта установили на строящемся универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", сообщил Балтийский завод (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). В конце января сообщалось, что парогенерирующий блок левого борта погрузили на строящийся атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". Реакторная установка ледокола состоит из двух парогенерирующих блоков "РИТМ-200" тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. "Двенадцатого февраля 2024 года судостроители завершили сложный технологический процесс по погрузке и монтажу на СУАЛ "Чукотка" парогенерирующего блока правого борта реакторной установки РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Вес одного блока составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Оба блока РИТМ-200 установлены на штатные места", - говорится в сообщении. Следующим этапом станет монтаж вспомогательного оборудования и арматуры. "Монтаж реакторных установок – одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомоходов, в ходе которой судно обзаводится "сердцем", приводящим его в движение", - сообщает завод. Отмечается, что основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Срок службы реакторов 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочным, обеспечивает улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости, добавляется в сообщении. Универсальный атомный ледокол "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Судно было заложено на стапеле завода в декабре 2020 года. В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство двух атомоходов этой серии – "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января на Балтийском заводе состоялась церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола. Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.

https://ria.ru/20240126/ledokol-1923724241.html

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арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, россия, владимир путин, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот