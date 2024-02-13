https://ria.ru/20240213/kvartiry-1927151319.html
Почти 200 семей в Ленске получили новые квартиры взамен аварийного жилья
Почти 200 семей в Ленске получили новые квартиры взамен аварийного жилья - РИА Новости, 13.02.2024
Почти 200 семей в Ленске получили новые квартиры взамен аварийного жилья
Почти 200 семей получили новые квартиры по программе переселения в городе Ленске Якутии, в этом районе должны ликвидировать самый большой по республике объем... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:00
2024-02-13T18:00
2024-02-13T18:00
республика саха (якутия)
ленск
ленский район
айсен николаев
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ЯКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Почти 200 семей получили новые квартиры по программе переселения в городе Ленске Якутии, в этом районе должны ликвидировать самый большой по республике объем аварийного жилья, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В сообщении пресс-службы говорится, что "199 семей из города Ленска получили новые квартиры по республиканской адресной программе переселения из аварийного жилья, реализуемой в рамках президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". Новоселов во время командировки поздравил глава республики Айсен Николаев". Как отметил глава региона, благодаря президенту по всей стране идет реализация программы переселения из аварийного жилья. Он выразил уверенность, что в 2025 году аварийное жилье в данном районе, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет ликвидировано. "В Якутии один из самых больших объемов аварийного жилья должен быть ликвидирован в Ленском районе – 122 тысячи квадратных метров, большая часть из них - в самом Ленске. В этом году в новом спальном микрорайоне города также намерены полностью завершить благоустройство. Отмечается, что в рамках национального проекта в Якутии реализуется самая масштабная программа по переселению из аварийного жилья. С 2019 года расселено 40 тысяч якутян из более 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным. Всего за эти годы введено более 200 многоквартирных домов в различных муниципальных образованиях. "В Ленском районе в программу попали 219 аварийных домов площадью более 122 тысяч квадратных метров, в которых проживают свыше 5,5 тысячи человек. С 2019 года жилищные условия улучшили почти 3,5 тысячи человек", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240211/dom-1926708854.html
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ленск, ленский район, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Ленск, Ленский район, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Почти 200 семей получили новые квартиры по программе переселения в городе Ленске Якутии, в этом районе должны ликвидировать самый большой по республике объем аварийного жилья, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В сообщении пресс-службы говорится, что "199 семей из города Ленска получили новые квартиры по республиканской адресной программе переселения из аварийного жилья, реализуемой в рамках президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". Новоселов во время командировки поздравил глава республики Айсен Николаев".
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Как отметил глава региона, благодаря президенту по всей стране идет реализация программы переселения из аварийного жилья. Он выразил уверенность, что в 2025 году аварийное жилье в данном районе, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет ликвидировано.
"В Якутии один из самых больших объемов аварийного жилья должен быть ликвидирован в Ленском районе – 122 тысячи квадратных метров, большая часть из них - в самом Ленске.
В этом году в новом спальном микрорайоне города также намерены полностью завершить благоустройство.
Отмечается, что в рамках национального проекта в Якутии реализуется самая масштабная программа по переселению из аварийного жилья. С 2019 года расселено 40 тысяч якутян из более 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным. Всего за эти годы введено более 200 многоквартирных домов в различных муниципальных образованиях.
"В Ленском районе в программу попали 219 аварийных домов площадью более 122 тысяч квадратных метров, в которых проживают свыше 5,5 тысячи человек. С 2019 года жилищные условия улучшили почти 3,5 тысячи человек", - добавили в пресс-службе.
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