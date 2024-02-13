https://ria.ru/20240213/kuzbass-1927099566.html

В Кузбассе стартовали финалы национальных конкурсов юных исследователей

В Кузбассе стартовали финалы национальных конкурсов юных исследователей - РИА Новости, 13.02.2024

В Кузбассе стартовали финалы национальных конкурсов юных исследователей

Финалы двух национальных конкурсов для школьников и студентов стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:20

2024-02-13T15:20

2024-02-13T15:33

общество

кемерово

россия

мурманская область

сергей цивилев

фонд андрея мельниченко

российская академия наук

сколковский институт науки и технологий

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КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Финалы двух национальных конкурсов для школьников и студентов стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кемерове, в КузГТУ, стартовали финалы двух национальных конкурсов, которые ежегодно проводит Фонд Андрея Мельниченко при поддержке Российской академии наук. Это Детский научный конкурс (ДНК) и Российский научный конкурс (РНК) для школьников и студентов. На суд жюри представлено 64 работы, авторы 15 из них — из Кузбасса", – говорится в сообщении. "Идеи и разработки нашей молодежи очень важны для будущего региона и России. У ребят нестандартный и современный подход к изобретению уникальных технологий для разных отраслей, от медицины до металлообработки. Важно, что мы создали возможности для занятий исследовательской и проектной деятельностью. У школьников и студентов есть база для реализации задумки от идеи до внедрения; для раскрытия потенциала здесь, в регионе. Почти четверть лучших научных проектов, вышедших в финал всероссийских конкурсов, — из Кузбасса", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Традиционно в финалах конкурсов представлено видение будущего глазами молодежи. В Кемерово прибыли юные таланты из 17 регионов страны — от Снежногорска Мурманской области до Петропавловска-Камчатского. В составе научного жюри конкурсов — представители Российской академии наук (РАН), Сколтеха (Сколковского института науки и технологий), образовательного центра "Сириус", а также крупных промышленных компаний (СУЭК, СГК, ЕвроХим, НТК). Уточняется, что из 64 проектов-финалистов жюри выберет победителей и призеров в трех номинациях (инженерные, исследовательские и IT-проекты) и распределит призовой фонд. Индустриальные компании вручат спецпризы по своим направлениям деятельности. "Кроме того, сегодня благотворительный Фонд Андрея Мельниченко, центр "Сириус.Кузбасс" и Научно-образовательный центр (НОЦ) "Кузбасс" подписали соглашения о сотрудничестве. Документы предполагают реализацию образовательного проекта "Инженерная лига Кузбасса", в основе которого заложено ежегодное соревнование образовательных учреждений, основанное на технологии практического обучения. В результате у школьников появится возможность реализовать себя в престижной профессии: профильные классы, поддерживаемые Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), готовят будущих инженеров Кузбасса к поступлению в лучшие вузы страны", – уточняется в релизе. Ранее правительство Кузбасса совместно с Фондом Андрея Мельниченко открыло на территории региона три Центра детского научного и инженерно-технического творчества. В них одаренные школьники обучаются в современных лабораториях, получают дополнительное образование по физике, химии, математике и робототехнике. Воспитанники центров становятся победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. Также они создают инновационные проекты, которые становятся известными в России и в мире. "Я обещала, что первым регионом, в который приеду в качестве руководителя Фонда, будет именно Кузбасс. И именно здесь сегодня проходит открытие наших Всероссийского научного и Детского научного конкурсов. Это служит свидетельством плодотворного и качественного взаимодействия Фонда Мельниченко с правительством региона", — приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Мельниченко Татьяны Журавлевой.

https://na.ria.ru/20240125/studenty-1923362714.html

https://ria.ru/20240208/znanie-1926069765.html

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Дарья Буймова

общество, кемерово, россия, мурманская область, сергей цивилев, фонд андрея мельниченко, российская академия наук, сколковский институт науки и технологий