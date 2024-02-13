https://ria.ru/20240213/iran-1926990525.html
Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС
Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС - РИА Новости, 13.02.2024
Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС
Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:10
2024-02-13T08:10
2024-02-13T08:10
в мире
иран
россия
тегеран (город)
алексей дедов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_07b3902765dd117b8e1ce02baad62585.jpg
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Алексей Дедов. "Присоединение Ирана и других новых членов к объединению укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции этого важного и авторитетного форума. В принципе, международные отношения переживают глубинную трансформацию, которая отражает формирование более демократического и справедливого мироустройства", - сказал Дедов. Посол подчеркнул, что в Иране "исходят из необходимости, необратимости тенденции снижения влияния западных стран в мировых делах". "Так же, как и мы, Иран исходит из того, что следует развивать многосторонность в различных форматах, в которых работают наши единомышленники", - отметил российский дипломат. "С учетом того, что Россия председательствует в БРИКС, мы настроены на плотное взаимодействие со всеми членами объединения, в том числе и с Ираном", - добавил он. Работа в объединении, уточнил Дедов, идет по многим направлениям, в том числе "трем корзинам": "первая корзина – это политика и безопасность, вторая корзина – это экономика и инвестиции, третья – гуманитарная". К БРИКС, где раньше состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240212/briks-1926773450.html
https://ria.ru/20240209/briks-1926296144.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_4ae22ba41a4cb7f6df6771d41797dc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), алексей дедов, брикс
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Алексей Дедов, БРИКС
Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС
Посол России: присоединение Ирана к БРИКС укрепляет позиции объединения
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Алексей Дедов.
"Присоединение Ирана и других новых членов к объединению укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции этого важного и авторитетного форума. В принципе, международные отношения переживают глубинную трансформацию, которая отражает формирование более демократического и справедливого мироустройства", - сказал Дедов.
Посол рассказал, как Россия поможет Эфиопии встроиться в БРИКС
Посол подчеркнул, что в Иране "исходят из необходимости, необратимости тенденции снижения влияния западных стран в мировых делах".
"Так же, как и мы, Иран исходит из того, что следует развивать многосторонность в различных форматах, в которых работают наши единомышленники", - отметил российский дипломат.
«
"С учетом того, что Россия председательствует в БРИКС, мы настроены на плотное взаимодействие со всеми членами объединения, в том числе и с Ираном", - добавил он.
Работа в объединении, уточнил Дедов, идет по многим направлениям, в том числе "трем корзинам": "первая корзина – это политика и безопасность, вторая корзина – это экономика и инвестиции, третья – гуманитарная".
К БРИКС, где раньше состояли Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
и ЮАР
, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет
, Иран, ОАЭ
, Саудовская Аравия
и Эфиопия
.
Путин высоко оценил темпы развития стран БРИКС