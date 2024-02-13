https://ria.ru/20240213/iran-1926990525.html

Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС

Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС - РИА Новости, 13.02.2024

Российский посол рассказал о плюсах присоединения Ирана к БРИКС

Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:10

2024-02-13T08:10

2024-02-13T08:10

в мире

иран

россия

тегеран (город)

алексей дедов

брикс

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Присоединение к БРИКС Ирана и других стран укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции объединения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Алексей Дедов. "Присоединение Ирана и других новых членов к объединению укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции этого важного и авторитетного форума. В принципе, международные отношения переживают глубинную трансформацию, которая отражает формирование более демократического и справедливого мироустройства", - сказал Дедов. Посол подчеркнул, что в Иране "исходят из необходимости, необратимости тенденции снижения влияния западных стран в мировых делах". "Так же, как и мы, Иран исходит из того, что следует развивать многосторонность в различных форматах, в которых работают наши единомышленники", - отметил российский дипломат. "С учетом того, что Россия председательствует в БРИКС, мы настроены на плотное взаимодействие со всеми членами объединения, в том числе и с Ираном", - добавил он. Работа в объединении, уточнил Дедов, идет по многим направлениям, в том числе "трем корзинам": "первая корзина – это политика и безопасность, вторая корзина – это экономика и инвестиции, третья – гуманитарная". К БРИКС, где раньше состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240212/briks-1926773450.html

https://ria.ru/20240209/briks-1926296144.html

иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, тегеран (город), алексей дедов, брикс