"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Geopolitika: реакция на интервью Путина Карлсону показала, что Запад прогнил
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
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"Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило", — говорится в статье.
Правда бывает сокрыта очень глубоко, но, когда она выходит наружу, многие из-за нее идут ко дну. Поэтому западные чиновники и журналисты стараются утопить озвученную в интервью правду поглубже, отмечается в публикации.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
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