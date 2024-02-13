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"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
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18:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html
"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина
"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024
"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:39
2024-02-13T18:39
политика
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европа
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило", — говорится в статье.Правда бывает сокрыта очень глубоко, но, когда она выходит наружу, многие из-за нее идут ко дну. Поэтому западные чиновники и журналисты стараются утопить озвученную в интервью правду поглубже, отмечается в публикации.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, сша, европа, владимир путин, такер карлсон, борис джонсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
Политика, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, Борис Джонсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Geopolitika: реакция на интервью Путина Карлсону показала, что Запад прогнил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
«
"Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило", — говорится в статье.
Правда бывает сокрыта очень глубоко, но, когда она выходит наружу, многие из-за нее идут ко дну. Поэтому западные чиновники и журналисты стараются утопить озвученную в интервью правду поглубже, отмечается в публикации.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинТакер КарлсонБорис ДжонсонНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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