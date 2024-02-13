https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html

"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина

"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 13.02.2024

"Прогнило". На Западе сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:39

2024-02-13T18:39

2024-02-13T18:39

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что в США и Европе все прогнило, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем (кстати, не только американских, но и европейских, что подтверждает резкая критика Такера Карлсона со стороны Бориса Джонсона, кстати, тоже журналиста в прошлом!), показывает, насколько все прогнило", — говорится в статье.Правда бывает сокрыта очень глубоко, но, когда она выходит наружу, многие из-за нее идут ко дну. Поэтому западные чиновники и журналисты стараются утопить озвученную в интервью правду поглубже, отмечается в публикации.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927113284.html

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