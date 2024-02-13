https://ria.ru/20240213/gunko-1927057093.html

Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник

Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024

Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник

Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:19

2024-02-13T13:19

2024-02-13T13:39

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великая отечественная война (1941-1945)

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олег степанов

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России."Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил собеседник агентства.О передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько рассказал в начале февраля РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.Чествование ветерана СС в КанадеВ конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".

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https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, оттава, джастин трюдо