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Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
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13:19 13.02.2024 (обновлено: 13:39 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/gunko-1927057093.html
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник
Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:19
2024-02-13T13:39
канада
россия
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
ярослав хунка
олег степанов
владимир зеленский
оттава
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России.&quot;Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами&quot;, — заявил собеседник агентства.О передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько рассказал в начале февраля РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.Чествование ветерана СС в КанадеВ конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
https://ria.ru/20240207/stepanov-1925845996.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html
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канада, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, оттава, джастин трюдо
Канада, Россия, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), Ярослав Хунка, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Оттава, Джастин Трюдо
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник

Источник в МИД: Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России.
«

"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил собеседник агентства.

О передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько рассказал в начале февраля РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.
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Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.

В частности, согласно документу, бывший эсэсовец, уроженец села Умань, и его сослуживцы с 23 по 28 февраля 1944 года, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.

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Чествование ветерана СС в Канаде

В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
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