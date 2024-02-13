Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник
Источник в МИД: Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гунько
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил РИА Новости источник в МИД России.
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"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил собеседник агентства.
О передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько рассказал в начале февраля РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.
Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, бывший эсэсовец, уроженец села Умань, и его сослуживцы с 23 по 28 февраля 1944 года, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.
Чествование ветерана СС в Канаде
В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".