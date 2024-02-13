https://ria.ru/20240213/grossi-1927136334.html

Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник

Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024

Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:08

2024-02-13T17:08

2024-02-13T17:09

рафаэль гросси

магатэ

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации взаимодействия РФ с МАГАТЭ, сообщила РИА Новости в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с Гросси, возможно, в середине февраля."Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля", - сказал источник.

https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рафаэль гросси, магатэ, россия