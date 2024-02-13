https://ria.ru/20240213/grossi-1927136334.html
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник
Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:09
рафаэль гросси
магатэ
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации взаимодействия РФ с МАГАТЭ, сообщила РИА Новости в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с Гросси, возможно, в середине февраля."Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля", - сказал источник.
https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, магатэ, россия
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник
Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию к концу февраля