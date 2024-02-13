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Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
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17:08 13.02.2024 (обновлено: 17:09 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/grossi-1927136334.html
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2024
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник
Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:08
2024-02-13T17:09
рафаэль гросси
магатэ
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации взаимодействия РФ с МАГАТЭ, сообщила РИА Новости в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с Гросси, возможно, в середине февраля."Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля", - сказал источник.
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рафаэль гросси, магатэ, россия
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия
Гросси посетит Россию к концу февраля, сообщил источник

Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию к концу февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию ожидается к концу февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации взаимодействия РФ с МАГАТЭ, сообщила РИА Новости в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с Гросси, возможно, в середине февраля.
"Да, об этом сообщалось. Но сроки были немного сдвинуты вправо, и Рафаэля Гросси будут ждать ближе к концу февраля", - сказал источник.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭРоссия
 
 
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