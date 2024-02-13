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Четыре города. Зеленскому сообщили, в каких границах останется Украина
Четыре города. Зеленскому сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 13.02.2024
Четыре города. Зеленскому сообщили, в каких границах останется Украина
Российские военные в ходе своего наступления возьмут под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:36
2024-02-13T10:36
2024-02-13T10:36
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днепропетровск
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные в ходе своего наступления возьмут под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Они пойдут на Одессу, возьмут Николаев, Днепропетровск и Харьков. Это произойдет, у этих четырех городов сейчас нет шансов, потому что после краха украинских сил ничто не сможет остановить продвижение России", — указал он.Эксперт также указал, что в зоне СВО российские военные успешно ликвидируют украинских операторов БПЛА, лишая ВСУ воздушной поддержки дронов и позволяя своим подразделениям продвигаться под прикрытием артиллерии."Вот такой сейчас этап конфликта. Это буквально начало конца", — резюмировал бывший разведчик.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240213/vystrel-1926993535.html
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Политика, В мире, Одесса, Николаев (Украина), Днепропетровск, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Четыре города. Зеленскому сообщили, в каких границах останется Украина
Риттер: ВС России освободят Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков