https://ria.ru/20240213/golosovanie-1927020526.html

Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование

Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование - РИА Новости, 13.02.2024

Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование

Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:15

2024-02-13T11:15

2024-02-13T11:15

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. "За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек. Прием заявлений продолжается. Их можно подать на портале госуслуг до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении.В лидерах по числу поданных заявлений Московская и Ростовская области, Чувашия, Алтайский край, Свердловская область. В топ-10 также вошли Нижегородская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская и Белгородская области. Пользователи "Госуслуг" через личный кабинет избирателя могут узнать информацию о своём избирательном участке. Кроме того, на портале доступен сервис "Мобильный избиратель", который позволит проголосовать там, где удобно, а не по месту прописки. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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Варвара Скокшина

политика, ростовская область, алтайский край, свердловская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф