https://ria.ru/20240213/golosovanie-1927020526.html
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование - РИА Новости, 13.02.2024
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование
Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:15
2024-02-13T11:15
2024-02-13T11:15
выборы президента россии — 2024
политика
ростовская область
алтайский край
свердловская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750566473_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_d4720c0fa58eba9bde04431b39557a98.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. "За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек. Прием заявлений продолжается. Их можно подать на портале госуслуг до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении.В лидерах по числу поданных заявлений Московская и Ростовская области, Чувашия, Алтайский край, Свердловская область. В топ-10 также вошли Нижегородская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская и Белгородская области. Пользователи "Госуслуг" через личный кабинет избирателя могут узнать информацию о своём избирательном участке. Кроме того, на портале доступен сервис "Мобильный избиратель", который позволит проголосовать там, где удобно, а не по месту прописки. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
https://ria.ru/20231017/golosovanie-1903289796.html
ростовская область
алтайский край
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750566473_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_5ad0ec62d14f0d63c9e4b7dcd0b67ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ростовская область, алтайский край, свердловская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ростовская область, Алтайский край, Свердловская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование
Россияне за две недели подали два миллиона заявлений на онлайн-голосование