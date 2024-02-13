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Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование - РИА Новости, 13.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:15 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/golosovanie-1927020526.html
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование - РИА Новости, 13.02.2024
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование
Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:15
2024-02-13T11:15
выборы президента россии — 2024
политика
ростовская область
алтайский край
свердловская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры. &quot;За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек. Прием заявлений продолжается. Их можно подать на портале госуслуг до 23.59 мск 11 марта&quot;, - говорится в сообщении.В лидерах по числу поданных заявлений Московская и Ростовская области, Чувашия, Алтайский край, Свердловская область. В топ-10 также вошли Нижегородская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская и Белгородская области. Пользователи "Госуслуг" через личный кабинет избирателя могут узнать информацию о своём избирательном участке. Кроме того, на портале доступен сервис "Мобильный избиратель", который позволит проголосовать там, где удобно, а не по месту прописки. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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политика, ростовская область, алтайский край, свердловская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ростовская область, Алтайский край, Свердловская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Более двух миллионов россиян за две недели записались на онлайн-голосование

Россияне за две недели подали два миллиона заявлений на онлайн-голосование

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 2 миллионов человек подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) за две недели, сообщили в Минцифры.
«

"За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек. Прием заявлений продолжается. Их можно подать на портале госуслуг до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении.

В лидерах по числу поданных заявлений Московская и Ростовская области, Чувашия, Алтайский край, Свердловская область. В топ-10 также вошли Нижегородская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская и Белгородская области.
Пользователи "Госуслуг" через личный кабинет избирателя могут узнать информацию о своём избирательном участке. Кроме того, на портале доступен сервис "Мобильный избиратель", который позволит проголосовать там, где удобно, а не по месту прописки.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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