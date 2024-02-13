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Расшифровка генома дает беспрецедентные возможности, рассказала эксперт - РИА Новости, 13.02.2024
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11:08 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/genom-1927018997.html
Расшифровка генома дает беспрецедентные возможности, рассказала эксперт
Расшифровка генома дает беспрецедентные возможности, рассказала эксперт - РИА Новости, 13.02.2024
Расшифровка генома дает беспрецедентные возможности, рассказала эксперт
Результаты расшифровки генома человека дают беспрецедентные возможности для медицины, начиная с диагностики и заканчивая терапией ранее казавшихся... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:08
2024-02-13T11:08
общество
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мария воронцова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Результаты расшифровки генома человека дают беспрецедентные возможности для медицины, начиная с диагностики и заканчивая терапией ранее казавшихся "неподступными" для врачей заболеваний, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. В 2003 году завершился международный проект по расшифровке генома человека, напомнила Воронцова, выступая во вторник на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации" II Форума будущих технологий в Москве. "Несомненно, результаты этой первой расшифровки генома имеют огромное значение как для науки, так и для практической медицины. Мы стали лучше понимать основы врожденных моногенных и полигенных заболеваний и даже немного лучше стали понимать основы многофакторных заболеваний", - сказала Воронцова. А это в свою очередь дает реальные перспективы для того, чтобы "подступиться к тем заболеваниям, к которым подступиться ранее мы даже не мечтали", отметила она. Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной терапии, для смещения парадигмы в медицине - от универсального лечения к индивидуальному, пояснила Воронцова. "Кроме того, благодаря стремительному развитию технологий анализ генов становится достаточно рутинным исследованием, а значит, доступным для пациентов наравне с обычными медицинскими анализами", - добавила она. "Таким образом, начиная с диагностики, продолжая профилактикой и завершая лечением, медицина на сегодняшний день имеет беспрецедентные возможности", - подчеркнула Воронцова.
https://ria.ru/20240207/uchenye-1925854461.html
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общество, россия, москва, мария воронцова
Общество, Россия, Москва, Мария Воронцова
Расшифровка генома дает беспрецедентные возможности, рассказала эксперт

Воронцова: расшифровка генома дает беспрецедентные возможности для медиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Результаты расшифровки генома человека дают беспрецедентные возможности для медицины, начиная с диагностики и заканчивая терапией ранее казавшихся "неподступными" для врачей заболеваний, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
В 2003 году завершился международный проект по расшифровке генома человека, напомнила Воронцова, выступая во вторник на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации" II Форума будущих технологий в Москве.
"Несомненно, результаты этой первой расшифровки генома имеют огромное значение как для науки, так и для практической медицины. Мы стали лучше понимать основы врожденных моногенных и полигенных заболеваний и даже немного лучше стали понимать основы многофакторных заболеваний", - сказала Воронцова.
А это в свою очередь дает реальные перспективы для того, чтобы "подступиться к тем заболеваниям, к которым подступиться ранее мы даже не мечтали", отметила она.
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Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной терапии, для смещения парадигмы в медицине - от универсального лечения к индивидуальному, пояснила Воронцова.
"Кроме того, благодаря стремительному развитию технологий анализ генов становится достаточно рутинным исследованием, а значит, доступным для пациентов наравне с обычными медицинскими анализами", - добавила она.
"Таким образом, начиная с диагностики, продолжая профилактикой и завершая лечением, медицина на сегодняшний день имеет беспрецедентные возможности", - подчеркнула Воронцова.
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ОбществоРоссияМоскваМария Воронцова
 
 
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