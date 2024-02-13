https://ria.ru/20240213/forum-1927100745.html

В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур

В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур - РИА Новости, 13.02.2024

В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в северной столице России в сентябре 2024 года, сообщила во вторник министр культуры РФ... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:24

2024-02-13T15:24

2024-02-13T15:24

культура

россия

санкт-петербург

ольга любимова

юнеско

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АБУ-ДАБИ, 13 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в северной столице России в сентябре 2024 года, сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства. Конференция открылась во вторник в столице ОАЭ Абу-Даби. "Считаю, что для формирования общей культурной повестки будущего необходимо использовать все профильные площадки. Поэтому также хотела бы пригласить всех участников на еще одно традиционное мероприятие – Cанкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет в Северной столице России в сентябре 2024 года", - сказала она.

https://ria.ru/20240130/lyubimova-1924392784.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, ольга любимова, юнеско