https://ria.ru/20240213/forum-1927100745.html
В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур
В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур - РИА Новости, 13.02.2024
В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в северной столице России в сентябре 2024 года, сообщила во вторник министр культуры РФ... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:24
2024-02-13T15:24
2024-02-13T15:24
культура
россия
санкт-петербург
ольга любимова
юнеско
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АБУ-ДАБИ, 13 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в северной столице России в сентябре 2024 года, сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства. Конференция открылась во вторник в столице ОАЭ Абу-Даби. "Считаю, что для формирования общей культурной повестки будущего необходимо использовать все профильные площадки. Поэтому также хотела бы пригласить всех участников на еще одно традиционное мероприятие – Cанкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет в Северной столице России в сентябре 2024 года", - сказала она.
https://ria.ru/20240130/lyubimova-1924392784.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ольга любимова, юнеско
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ольга Любимова, ЮНЕСКО
В Петербурге в сентябре пройдет форум объединенных культур
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в сентябре