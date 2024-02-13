https://ria.ru/20240213/forum-1926969722.html

На Форуме РСПП обсудили реализацию Стратегии низкоуглеродного развития

На Форуме РСПП обсудили реализацию Стратегии низкоуглеродного развития - РИА Новости, 13.02.2024

На Форуме РСПП обсудили реализацию Стратегии низкоуглеродного развития

Участники форума, который прошел под эгидой Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию в рамках Недели российского бизнеса, обсудили... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:00

2024-02-13T09:00

2024-02-13T11:06

россия

большая двадцатка

российский союз промышленников и предпринимателей

андрей мельниченко

александр шохин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Участники форума, который прошел под эгидой Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию в рамках Недели российского бизнеса, обсудили пакет предложений по обновленному варианту Стратегии низкоуглеродного развития России, свидетельствуют материалы на сайте РСПП.Как сообщил на форуме первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, Россия находится в пятерке лидеров среди стран G20 по низким удельным выбросам в генерации энергии."Сегодня среди стран G20 по удельным выбросам в... генерации энергии Россия находится в пятерке лучших: у нас одни из самых низких выбросов среди стран G20. В разрыве даже с такими странами, как Япония, Австралия, Китай, Индонезия - в два, два с половиной раза по удельным выбросам", - сказал он в ходе форума. При этом Сорокин добавил, что Россия и дальше продолжит работать над изменением энергобаланса для сокращения эмиссии углерода, также будет развивать новые технологии в этой сфере. Однако делать это стоит не в ущерб доступности энергии для экономики и населения по адекватным ценам, заключил он.Планируется, что операционный план по реализации Стратегии низкоуглеродного развития России будет внесен в правительство в феврале.Как отметил на форуме первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, которого цитирует пресс-служба ведомства, главной задачей операционного плана является определение механизма и инструментов достижения текущих показателей стратегии, а также определение вектора развития климатической повестки на среднесрочную перспективу до 2030 года.По данным Минэкономразвития, операционный план включает в себя порядка 170 мероприятий по ключевым углеродоемким отраслям экономики. Структура операционного плана состоит из 6 ключевых блоков: регуляторные меры, модернизация промышленности, повышение поглощений и климатические проекты, энергетика, технологические инновации, международное сотрудничество."Во исполнение стратегии уже к 2030 году мы планируем сократить нетто – выбросы около 6% относительно 2019 года в целом по экономике. Ключевой принцип – сокращение выбросов не должно "тормозить" развитие экономики. Основные инструменты – снижение углеродоемкости экономики и увеличение поглотительной способности российских экосистем. Это задачи, которые реализуются по поручению президента", - отметил Торосов.Ранее на форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что идет формирование следующего этапа внутренней климатической повестки в России. В фокусе министерства - углеродный след продукции. Важно не только реализовывать климатические проекты: участники рынка должны научиться мерить углеродный след производимой продукции, пояснял министр."В первую очередь, это вопросы ценообразования на углерод. Но мы будем очень аккуратно к этому вопросу подходить", - привели в министерстве слова Решетникова. Он также заявил, что все новые решения будут всесторонне оцениваться, исключая какую-либо дополнительную нагрузку на российскую экономику, обсуждаться в диалоге с заинтересованными лицами.Участники форума обсудили в этой связи, в частности, перспективы внедрения платы предприятий за выбросы.По словам главы РСПП Александра Шохина, пункт введения цены на углерод с 2028 года требует обсуждения того, есть ли объективные основания для этой даты. Он отметил, что один из выводов доклада Банка России о предварительных результатах стресс-тестирования воздействия переходных климатических рисков на российскую экономику "состоит в том, что введение внутренней цены на углерод приводит к более негативным последствиям для российской экономики, чем ее отсутствие"."Понимаем, что нам не избежать того или иного регулирования, включающего и стоимость углерода. Нужно развивать, безусловно, отрасль климатических проектов, экспортировать наши углеродные единицы. Но, когда будет проектироваться механизм цены на углерод, важно здесь не просто использовать "лучшие мировые практики", чьи-то модели, а все-таки исходить из интересов своего социально-экономического развития и мы хотели бы, чтобы экспертное сообщество... выработало бы оптимальную траекторию. Не исключено, что нам для этого потребуется больше времени, чем в проекте плана заложено", - приводятся слова Шохина на сайте РСПП.Председатель Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко, рассказавший об участии РСПП в 28-й конференции ООН по климату в Дубае, предложил провести анализ различных подходов к углеродному ценообразованию и определить их влияние на разные отрасли российской экономики. По его мнению, учитывая опыт других стран, важно развивать добровольный рынок углеродных единиц в России и отдавать предпочтение действительно эффективным способам снижения эмиссий."Нам представляется, что приоритет этого плана должен сводится к максимальному объему сокращений нетто-эмиссии парниковых газов при минимальной удельной стоимости сокращения", - привели в РСПП слова Мельниченко. В то же время, считает он, в плане заложен "ряд очень дорогих мероприятий, при этом наиболее дешевые и эффективные мероприятия вошли в проект плана не в полном объеме". В это связи, полагает он, необходима дополнительная проработка плана, а его принятие следовало бы перенести на вторую половину 2024 года.Что касается налога на углерод, Мельниченко считает его неэффективной формой цены на СО2. "Видимо, надо проводить сравнение различных форм ценообразования на углерод. Механизмы надо проектировать не такие прямолинейные, как налог. Может быть, это механизмы, подразумевающие возможность использования рынка углеродных единиц, ... какой-то аналог, существующий в Евросоюзе, где эмитент может не просто в бюджет деньги платить, а финансировать то, ради чего это все создается - климатические проекты, что позволит новую отрасль у нас в стране запустить", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html

https://ria.ru/20240208/pankin-1925986308.html

https://ria.ru/20240209/peni-1926404799.html

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россия, большая двадцатка, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей мельниченко, александр шохин