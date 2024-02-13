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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска - РИА Новости, 13.02.2024

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска

Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:34

2024-02-13T15:34

2024-02-13T15:57

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний парень, передвигалась на автомобиле в пригороде Лисичанска. Вражеский беспилотник сбросил на гражданское авто взрывчатку. Серьезные ранения получила женщина", - говорится в заявлении Пащенко, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.Министр добавила, что муж и сын пострадавшей отказались от госпитализации, а женщину эвакуировали в больницу в Северодонецке со множественными осколочными ранениями и термическим ожогом.Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.

https://ria.ru/20240204/obstrel-1925347440.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр