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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска - РИА Новости, 13.02.2024
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска
Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:34
2024-02-13T15:34
2024-02-13T15:57
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний парень, передвигалась на автомобиле в пригороде Лисичанска. Вражеский беспилотник сбросил на гражданское авто взрывчатку. Серьезные ранения получила женщина", - говорится в заявлении Пащенко, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.Министр добавила, что муж и сын пострадавшей отказались от госпитализации, а женщину эвакуировали в больницу в Северодонецке со множественными осколочными ранениями и термическим ожогом.Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска
Минздрав ЛНР: украинский дрон атаковал автомобиль у Лисичанска и ранил женщину