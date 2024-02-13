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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 13.02.2024 (обновлено: 15:57 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/dron-1927103785.html
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска - РИА Новости, 13.02.2024
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска
Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:34
2024-02-13T15:57
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний парень, передвигалась на автомобиле в пригороде Лисичанска. Вражеский беспилотник сбросил на гражданское авто взрывчатку. Серьезные ранения получила женщина", - говорится в заявлении Пащенко, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.Министр добавила, что муж и сын пострадавшей отказались от госпитализации, а женщину эвакуировали в больницу в Северодонецке со множественными осколочными ранениями и термическим ожогом.Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925347440.html
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происшествия, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе Лисичанска

Минздрав ЛНР: украинский дрон атаковал автомобиль у Лисичанска и ранил женщину

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с мирными жителями в пригороде Лисичанска, пострадала женщина, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний парень, передвигалась на автомобиле в пригороде Лисичанска. Вражеский беспилотник сбросил на гражданское авто взрывчатку. Серьезные ранения получила женщина", - говорится в заявлении Пащенко, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР.
Министр добавила, что муж и сын пострадавшей отказались от госпитализации, а женщину эвакуировали в больницу в Северодонецке со множественными осколочными ранениями и термическим ожогом.
Северодонецк находится поблизости от Лисичанска, их разделяет река Северский Донец.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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