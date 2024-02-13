https://ria.ru/20240213/draka-1927163564.html

Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом

Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом - РИА Новости, 13.02.2024

Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом

Драка подростков из-за замечания на фудкорте ТРК в Петербурге обернулась для совершеннолетнего участника уголовным делом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:40

2024-02-13T18:40

2024-02-13T18:41

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Драка подростков из-за замечания на фудкорте ТРК в Петербурге обернулась для совершеннолетнего участника уголовным делом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне сотрудники полиции пресекли драку с участием нескольких человек возле торгово-развлекательного комплекса на Лиговском проспекте. Пятеро участников: четверо несовершеннолетних подростков и 22-летний молодой человек были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Было установлено, что конфликт возник в зоне фудкорта из-за замечания о нецензурной лексике. "По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении совершеннолетнего участника конфликта", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что сейчас молодой человек допрошен в качестве подозреваемого.

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происшествия, санкт-петербург, россия