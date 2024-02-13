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Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом
Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом - РИА Новости, 13.02.2024
Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом
Драка подростков из-за замечания на фудкорте ТРК в Петербурге обернулась для совершеннолетнего участника уголовным делом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:40
2024-02-13T18:40
2024-02-13T18:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Драка подростков из-за замечания на фудкорте ТРК в Петербурге обернулась для совершеннолетнего участника уголовным делом, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Накануне сотрудники полиции пресекли драку с участием нескольких человек возле торгово-развлекательного комплекса на Лиговском проспекте. Пятеро участников: четверо несовершеннолетних подростков и 22-летний молодой человек были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Было установлено, что конфликт возник в зоне фудкорта из-за замечания о нецензурной лексике. "По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении совершеннолетнего участника конфликта", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что сейчас молодой человек допрошен в качестве подозреваемого.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Драка у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом
Драка из-за замечания у ТЦ в Петербурге обернулась для участника уголовным делом