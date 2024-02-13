https://ria.ru/20240213/debaty-1927026240.html

Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля

Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля - РИА Новости, 13.02.2024

Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля

Первые дебаты кандидатов на пост президента состоятся на "России 1" 26 февраля, рассказал начальник Службы корреспондентской сети ФГУП "Всероссийская... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:44

2024-02-13T11:44

2024-02-13T12:09

выборы президента россии — 2024

политика

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россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые дебаты кандидатов на пост президента состоятся на "России 1" 26 февраля, рассказал начальник Службы корреспондентской сети ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Андрей Поливанчук."На телеканале "Россия 1" будет проведено пять совместных агитационных мероприятий – 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж – 1 час", - сообщил Поливанчук в ЦИК РФ во время проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для кандидатов на должность президента России.По его данным, на телеканале "Россия 24" будет проведено 6 совместных агитационных мероприятий – 27, 28, 29 февраля и 5, 6, 7 марта. Хронометраж будет 45 минут. Ведущим дебатов на обоих телеканалах будет Дмитрий Щуплик."На радио "Россия" будет проведено 4 агитационных мероприятия – 27, 28 февраля, 5, 6 марта, хронометраж – час. На "Вести FM" также 4 мероприятия в те же даты и с тем же хронометражом. И то же самое на радиостанции "Маяк", - рассказал Поливанчук.Как рассказал коммерческий директор "Первого канала" Петр Шепин, телеканал намерен провести дебаты четырежды – 27, 29 февраля, 5, 7 марта."Безусловно, мы предоставим весь необходимый объем времени под размещение агитационных роликов тем кандидатам, которые зарегистрированы по результатам жеребьевки", - отметил Шепин.ТВ-центр проведет пять раундов дебатов. "Состоятся они 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Кандидатам будет выделено 45 минут чистого времени", - рассказал первый заместитель гендиректора по вещанию АО "ТВ Центр" Андрей Румянцев. Кроме того, он рассказал, что дебаты будут выходить в 17.00 по московскому времени в режиме прямого эфира.Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Фарит Аляутдинов сообщил, что основные дебаты пройдут 29 февраля, 1, 5, 6, 7 марта.На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радикоаналалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия", печатная площадь будет предоставлена в 13 российских государственных изданиях.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что агитация кандидатов в президенты в СМИ начнется 17 февраля и завершится 14 марта.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html

https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html

https://ria.ru/20240213/golosovanie-1927020526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вгтрк, россия