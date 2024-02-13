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Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля - РИА Новости, 13.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:44 13.02.2024 (обновлено: 12:09 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/debaty-1927026240.html
Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля
Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля - РИА Новости, 13.02.2024
Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля
Первые дебаты кандидатов на пост президента состоятся на "России 1" 26 февраля, рассказал начальник Службы корреспондентской сети ФГУП "Всероссийская... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:44
2024-02-13T12:09
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые дебаты кандидатов на пост президента состоятся на "России 1" 26 февраля, рассказал начальник Службы корреспондентской сети ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Андрей Поливанчук."На телеканале "Россия 1" будет проведено пять совместных агитационных мероприятий – 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж – 1 час", - сообщил Поливанчук в ЦИК РФ во время проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для кандидатов на должность президента России.По его данным, на телеканале "Россия 24" будет проведено 6 совместных агитационных мероприятий – 27, 28, 29 февраля и 5, 6, 7 марта. Хронометраж будет 45 минут. Ведущим дебатов на обоих телеканалах будет Дмитрий Щуплик."На радио "Россия" будет проведено 4 агитационных мероприятия – 27, 28 февраля, 5, 6 марта, хронометраж – час. На "Вести FM" также 4 мероприятия в те же даты и с тем же хронометражом. И то же самое на радиостанции "Маяк", - рассказал Поливанчук.Как рассказал коммерческий директор "Первого канала" Петр Шепин, телеканал намерен провести дебаты четырежды – 27, 29 февраля, 5, 7 марта."Безусловно, мы предоставим весь необходимый объем времени под размещение агитационных роликов тем кандидатам, которые зарегистрированы по результатам жеребьевки", - отметил Шепин.ТВ-центр проведет пять раундов дебатов. "Состоятся они 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Кандидатам будет выделено 45 минут чистого времени", - рассказал первый заместитель гендиректора по вещанию АО "ТВ Центр" Андрей Румянцев. Кроме того, он рассказал, что дебаты будут выходить в 17.00 по московскому времени в режиме прямого эфира.Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Фарит Аляутдинов сообщил, что основные дебаты пройдут 29 февраля, 1, 5, 6, 7 марта.На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радикоаналалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия", печатная площадь будет предоставлена в 13 российских государственных изданиях.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что агитация кандидатов в президенты в СМИ начнется 17 февраля и завершится 14 марта.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html
https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html
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политика, вгтрк, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, ВГТРК, Россия
Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля

Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля на "России-1"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые дебаты кандидатов на пост президента состоятся на "России 1" 26 февраля, рассказал начальник Службы корреспондентской сети ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Андрей Поливанчук.
"На телеканале "Россия 1" будет проведено пять совместных агитационных мероприятий – 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж – 1 час", - сообщил Поливанчук в ЦИК РФ во время проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для кандидатов на должность президента России.
По его данным, на телеканале "Россия 24" будет проведено 6 совместных агитационных мероприятий – 27, 28, 29 февраля и 5, 6, 7 марта. Хронометраж будет 45 минут. Ведущим дебатов на обоих телеканалах будет Дмитрий Щуплик.
"На радио "Россия" будет проведено 4 агитационных мероприятия – 27, 28 февраля, 5, 6 марта, хронометраж – час. На "Вести FM" также 4 мероприятия в те же даты и с тем же хронометражом. И то же самое на радиостанции "Маяк", - рассказал Поливанчук.
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Как рассказал коммерческий директор "Первого канала" Петр Шепин, телеканал намерен провести дебаты четырежды – 27, 29 февраля, 5, 7 марта.
"Безусловно, мы предоставим весь необходимый объем времени под размещение агитационных роликов тем кандидатам, которые зарегистрированы по результатам жеребьевки", - отметил Шепин.
ТВ-центр проведет пять раундов дебатов. "Состоятся они 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Кандидатам будет выделено 45 минут чистого времени", - рассказал первый заместитель гендиректора по вещанию АО "ТВ Центр" Андрей Румянцев. Кроме того, он рассказал, что дебаты будут выходить в 17.00 по московскому времени в режиме прямого эфира.
Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Фарит Аляутдинов сообщил, что основные дебаты пройдут 29 февраля, 1, 5, 6, 7 марта.
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На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радикоаналалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия", печатная площадь будет предоставлена в 13 российских государственных изданиях.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что агитация кандидатов в президенты в СМИ начнется 17 февраля и завершится 14 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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