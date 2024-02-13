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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 13.02.2024 (обновлено: 13:05 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927050859.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.02.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:01
2024-02-13T13:05
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолетного типа

© Фото : соцсетиУпавший беспилотник самолетного типа
Упавший беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : соцсети
Упавший беспилотник самолетного типа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазРоссия
 
 
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