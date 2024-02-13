https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927050859.html

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.02.2024

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:01

2024-02-13T13:01

2024-02-13T13:05

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html

брянская область

россия

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, россия