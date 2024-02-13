https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927050859.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.02.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:01
2024-02-13T13:01
2024-02-13T13:05
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинский беспилотный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927043646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолетного типа