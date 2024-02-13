https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927008665.html

В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников

В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.02.2024

В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников

Тридцать украинских беспилотников обнаружили и подавили за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР со ссылкой на ФСБ России в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:22

2024-02-13T10:22

2024-02-13T10:22

в мире

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Тридцать украинских беспилотников обнаружили и подавили за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР со ссылкой на ФСБ России в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружено и подавлено 30 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что из них девять разведывательных дронов типа "Летающее крыло" перехвачены над одной из тыловых войсковых частей.

https://ria.ru/20240213/spetsoperatsii-1926982120.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)