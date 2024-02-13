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В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.02.2024
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10:22 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927008665.html
В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников
В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.02.2024
В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников
Тридцать украинских беспилотников обнаружили и подавили за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР со ссылкой на ФСБ России в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:22
2024-02-13T10:22
в мире
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Тридцать украинских беспилотников обнаружили и подавили за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР со ссылкой на ФСБ России в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружено и подавлено 30 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что из них девять разведывательных дронов типа "Летающее крыло" перехвачены над одной из тыловых войсковых частей.
https://ria.ru/20240213/spetsoperatsii-1926982120.html
донецкая народная республика
макеевка
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за сутки подавили 30 украинских беспилотников

Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за сутки подавили 30 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Тридцать украинских беспилотников обнаружили и подавили за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР со ссылкой на ФСБ России в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружено и подавлено 30 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из них девять разведывательных дронов типа "Летающее крыло" перехвачены над одной из тыловых войсковых частей.
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Приказ Зеленского. "Спецоперация" ВСУ вызвала тревогу на Украине
04:30
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаЯсиноватаяФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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