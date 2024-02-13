Азербайджан заявил, что провел военную операцию на границе с Арменией
Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел Армении
Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
БАКУ, 13 фев — РИА Новости. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела военную операцию на границе с Арменией, заявило ведомство на своем сайте.
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"Тринадцатого февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия". В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта, откуда вчера ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий", — уточнили в ГПС.
По данным азербайджанской стороны, среди личного состава армянского боевого поста есть серьезные потери.
В свою очередь, как сообщили в Минобороны Армении, по состоянию на 8:30 мск Баку прекратил огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд в Сюникской области.
Ведомство также добавило, что проинформирует общественность о потерях и состоянии здоровья раненых с армянской стороны.
В понедельник Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на Зангеланском направлении. Во вторник утром Минобороны Армении сообщило, что при обстреле ВС Азербайджана с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.
На границе двух стран последние месяцы не было нарушений режима прекращения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.