https://ria.ru/20240213/azrebaydzhan-1926998076.html

Азербайджан заявил, что провел военную операцию на границе с Арменией

Азербайджан заявил, что провел военную операцию на границе с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024

Азербайджан заявил, что провел военную операцию на границе с Арменией

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела военную операцию на границе с Арменией, заявило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:26

2024-02-13T09:26

2024-02-13T10:24

в мире

азербайджан

армения

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БАКУ, 13 фев — РИА Новости. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела военную операцию на границе с Арменией, заявило ведомство на своем сайте."Тринадцатого февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия". В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта, откуда вчера ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий", — уточнили в ГПС.По данным азербайджанской стороны, среди личного состава армянского боевого поста есть серьезные потери.В свою очередь, как сообщили в Минобороны Армении, по состоянию на 8:30 мск Баку прекратил огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханд в Сюникской области.Ведомство также добавило, что проинформирует общественность о потерях и состоянии здоровья раненых с армянской стороны.В понедельник Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на Зангеланском направлении. Во вторник утром Минобороны Армении сообщило, что при обстреле ВС Азербайджана с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.На границе двух стран последние месяцы не было нарушений режима прекращения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921206119.html

https://ria.ru/20231226/dogovor-1918328280.html

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армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения