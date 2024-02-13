https://ria.ru/20240213/azov-1926993840.html

Эксперт: спецбригаду "Азов"* на Кременском направлении пополнили женщины

Эксперт: спецбригаду "Азов"* на Кременском направлении пополнили женщины - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперт: спецбригаду "Азов"* на Кременском направлении пополнили женщины

Пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12 бригаду спецназначения "Азов"* на Сватовско-Кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:51

2024-02-13T08:51

2024-02-13T08:51

специальная военная операция на украине

батальон "азов"

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12 бригаду спецназначения "Азов"* на Сватовско-Кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения "Азов"* прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины и получили воинско-учетные специальности в ходе обучения на одном из полигонов центральной Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что средний возраст военнослужащих составляет 35 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

батальон "азов", луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины