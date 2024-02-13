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В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал - РИА Новости, 13.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:46 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/ataki-1927065782.html
В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал
В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал - РИА Новости, 13.02.2024
В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал
Хакерские атаки идут на избирательную систему, на портал ЦИК, и их число может ещё вырасти, но с ними готовы бороться, сообщил журналистам во вторник член ЦИК... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:46
2024-02-13T13:46
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хакерские атаки идут на избирательную систему, на портал ЦИК, и их число может ещё вырасти, но с ними готовы бороться, сообщил журналистам во вторник член ЦИК России Антон Лопатин. "Сейчас время такое. На самом деле любой выборный процесс, который в нашей стране происходит, особенно в последнее время, представляет собой интерес некоторых товарищей. Поэтому, конечно, хакерские атаки идут не только на избирательную систему, на портал ЦИК", - сказал Лопатин, отвечая на вопрос, фиксируют ли на сайт ЦИК или другие ресурсы атаки извне. Он напомнил, что государственная автоматизированная система "Выборы" к интернету не подключена. "С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет", - добавил он. "Современные технологии изменяются, методики борьбы с хакерскими атаками тоже меняются, у нас профессионалы работают и в Центральной избирательной комиссии, и те специалисты, которые нас сопровождают, в том числе и специалисты-регуляторы в этой части нам достаточно серьёзно помогают. Поэтому, думаю, что проблем не возникнет, хакерские атаки, они были, сейчас будет число хакерских атак безусловно расти, и к этому мы привыкли. Думаю, мы со всем этим справимся", - подчеркнул Лопатин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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цик рф, политика, россия
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Политика, Россия
В ЦИК заявили о хакерских атаках на их портал

ЦИК заявил о готовности к хакерским атакам и росту их числа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Хакерские атаки идут на избирательную систему, на портал ЦИК, и их число может ещё вырасти, но с ними готовы бороться, сообщил журналистам во вторник член ЦИК России Антон Лопатин.
"Сейчас время такое. На самом деле любой выборный процесс, который в нашей стране происходит, особенно в последнее время, представляет собой интерес некоторых товарищей. Поэтому, конечно, хакерские атаки идут не только на избирательную систему, на портал ЦИК", - сказал Лопатин, отвечая на вопрос, фиксируют ли на сайт ЦИК или другие ресурсы атаки извне.
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Он напомнил, что государственная автоматизированная система "Выборы" к интернету не подключена. "С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет", - добавил он.
"Современные технологии изменяются, методики борьбы с хакерскими атаками тоже меняются, у нас профессионалы работают и в Центральной избирательной комиссии, и те специалисты, которые нас сопровождают, в том числе и специалисты-регуляторы в этой части нам достаточно серьёзно помогают. Поэтому, думаю, что проблем не возникнет, хакерские атаки, они были, сейчас будет число хакерских атак безусловно расти, и к этому мы привыкли. Думаю, мы со всем этим справимся", - подчеркнул Лопатин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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