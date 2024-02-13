https://ria.ru/20240213/arest-1927177241.html

Суд продлил арест Шабутдинову

Суд продлил арест Шабутдинову - РИА Новости, 13.02.2024

Суд продлил арест Шабутдинову

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще на два месяца блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:32

2024-02-13T19:32

2024-02-13T19:32

москва

россия

происшествия

сент-люсия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще на два месяца блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 апреля 2024 года", - огласила решение судья. В судебном заседании со слов следователя стало известно, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, а также блогера проверят на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ. Мотивируя свое ходатайство о продлении ареста Шабутдинову, следователь сказал, что по уголовному делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также необходимо установить иных лиц, причастных к преступлениям по уголовному делу. Кроме того, как считает сторона обвинения, находясь на свободе Шабутдинов сможет скрыться от органов предварительного следствия, так как у того имеется паспорт гражданина Сент-Люсии и зарубежная недвижимость. Защита Шабутдинова добивается его перевода под домашний арест. На ранних заседаниях адвокаты предлагали внести залог в размере 50 миллионов рублей за подзащитного. Сам Шабутдинов сегодня назвал свое содержание под стражей "формой давления на него и на его бизнес" и "давлением на других предпринимателей". Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927162709.html

https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, происшествия, сент-люсия, аяз шабутдинов