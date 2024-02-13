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Суд продлил арест Шабутдинову - РИА Новости, 13.02.2024
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19:32 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/arest-1927177241.html
Суд продлил арест Шабутдинову
Суд продлил арест Шабутдинову - РИА Новости, 13.02.2024
Суд продлил арест Шабутдинову
Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще на два месяца блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:32
2024-02-13T19:32
москва
россия
происшествия
сент-люсия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще на два месяца блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 апреля 2024 года", - огласила решение судья. В судебном заседании со слов следователя стало известно, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, а также блогера проверят на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ. Мотивируя свое ходатайство о продлении ареста Шабутдинову, следователь сказал, что по уголовному делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также необходимо установить иных лиц, причастных к преступлениям по уголовному делу. Кроме того, как считает сторона обвинения, находясь на свободе Шабутдинов сможет скрыться от органов предварительного следствия, так как у того имеется паспорт гражданина Сент-Люсии и зарубежная недвижимость. Защита Шабутдинова добивается его перевода под домашний арест. На ранних заседаниях адвокаты предлагали внести залог в размере 50 миллионов рублей за подзащитного. Сам Шабутдинов сегодня назвал свое содержание под стражей "формой давления на него и на его бизнес" и "давлением на других предпринимателей". Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927162709.html
https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html
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москва, россия, происшествия, сент-люсия, аяз шабутдинов
Москва, Россия, Происшествия, Сент-Люсия, Аяз Шабутдинов
Суд продлил арест Шабутдинову

Суд продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще на два месяца блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 апреля 2024 года", - огласила решение судья.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений
Вчера, 18:38
В судебном заседании со слов следователя стало известно, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, а также блогера проверят на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ.
Мотивируя свое ходатайство о продлении ареста Шабутдинову, следователь сказал, что по уголовному делу необходимо провести еще ряд мероприятий, в частности, установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также необходимо установить иных лиц, причастных к преступлениям по уголовному делу.
Кроме того, как считает сторона обвинения, находясь на свободе Шабутдинов сможет скрыться от органов предварительного следствия, так как у того имеется паспорт гражданина Сент-Люсии и зарубежная недвижимость.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
30 января, 15:02
Защита Шабутдинова добивается его перевода под домашний арест. На ранних заседаниях адвокаты предлагали внести залог в размере 50 миллионов рублей за подзащитного. Сам Шабутдинов сегодня назвал свое содержание под стражей "формой давления на него и на его бизнес" и "давлением на других предпринимателей".
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
Обыск у блогера Аяза Шабутдинова. Стоп-кадр видео
Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД
4 ноября 2023, 14:33
 
МоскваРоссияПроисшествияСент-ЛюсияАяз Шабутдинов
 
 
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