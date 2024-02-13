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Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
12:50 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/antalya-1927047273.html
Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян
Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян
Российские туристы в курортной Анталье, по предварительным данным, не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, сообщила Ассоциация туроператоров России... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:50
2024-02-13T12:50
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новости - туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские туристы в курортной Анталье, по предварительным данным, не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) РИА Новости. Ранее во вторник газета Ekonomim написала, что сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, в ряде районов было приостановлено транспортное сообщение. "По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью", – заявили в АТОР. Отмечается, что туристы находятся в своих отелях и продолжают отдых. По имеющейся информации, серьезных затоплений территории гостиниц не зафиксировано ни в районах Лара и Кунду в Анталье, ни на курортах – Белеке, Сиде, Аланье, Кемере, добавили в ассоциации. По словам туроператоров, в Белеке сейчас ветреная погода, но дождя уже нет, а на курортах Антальи сейчас могут находиться около 10-12 тысяч туристов из России. При этом обращений с просьбой о досрочном прекращении отдыха не поступало. Там добавили, что в самой Анталье подтоплено несколько улиц, отменены занятия в ряде школ. "Тем не менее, как говорят отельеры, есть проблема с персоналом отелей – часть его не смогла добраться на работу сегодня утром из-за непогоды", – поделились в ассоциации.
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новости - туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), белек
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Белек
Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян

АТОР: сильные ливни в Анталье не омрачили отдых российских туристов

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские туристы в курортной Анталье, по предварительным данным, не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) РИА Новости.
Ранее во вторник газета Ekonomim написала, что сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, в ряде районов было приостановлено транспортное сообщение.
"По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью", – заявили в АТОР.
Отмечается, что туристы находятся в своих отелях и продолжают отдых. По имеющейся информации, серьезных затоплений территории гостиниц не зафиксировано ни в районах Лара и Кунду в Анталье, ни на курортах – Белеке, Сиде, Аланье, Кемере, добавили в ассоциации.
По словам туроператоров, в Белеке сейчас ветреная погода, но дождя уже нет, а на курортах Антальи сейчас могут находиться около 10-12 тысяч туристов из России. При этом обращений с просьбой о досрочном прекращении отдыха не поступало.
Там добавили, что в самой Анталье подтоплено несколько улиц, отменены занятия в ряде школ. "Тем не менее, как говорят отельеры, есть проблема с персоналом отелей – часть его не смогла добраться на работу сегодня утром из-за непогоды", – поделились в ассоциации.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Белек
 
 
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