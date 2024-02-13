https://ria.ru/20240213/antalya-1927047273.html

Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян

Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперты рассказали, как наводнение в Анталье повлияло на отдых россиян

Российские туристы в курортной Анталье, по предварительным данным, не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, сообщила Ассоциация туроператоров России... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:50

2024-02-13T12:50

2024-02-13T12:50

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

белек

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские туристы в курортной Анталье, по предварительным данным, не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) РИА Новости. Ранее во вторник газета Ekonomim написала, что сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье, в ряде районов было приостановлено транспортное сообщение. "По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью", – заявили в АТОР. Отмечается, что туристы находятся в своих отелях и продолжают отдых. По имеющейся информации, серьезных затоплений территории гостиниц не зафиксировано ни в районах Лара и Кунду в Анталье, ни на курортах – Белеке, Сиде, Аланье, Кемере, добавили в ассоциации. По словам туроператоров, в Белеке сейчас ветреная погода, но дождя уже нет, а на курортах Антальи сейчас могут находиться около 10-12 тысяч туристов из России. При этом обращений с просьбой о досрочном прекращении отдыха не поступало. Там добавили, что в самой Анталье подтоплено несколько улиц, отменены занятия в ряде школ. "Тем не менее, как говорят отельеры, есть проблема с персоналом отелей – часть его не смогла добраться на работу сегодня утром из-за непогоды", – поделились в ассоциации.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), белек