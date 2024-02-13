https://ria.ru/20240213/navodnenie-1926993407.html

В турецкой Анталье произошло наводнение

В турецкой Анталье произошло наводнение - РИА Новости, 13.02.2024

В турецкой Анталье произошло наводнение

Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:47

2024-02-13T08:47

2024-02-13T10:55

анталья (провинция)

в мире

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_59:247:3261:2048_1920x0_80_0_0_76799a73a37b3c535bff704831a1d6b6.jpg

АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim. "Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание. В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. "В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения",- говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240107/shkoly-1920088693.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), в мире, новости - туризм