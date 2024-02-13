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В турецкой Анталье произошло наводнение
В турецкой Анталье произошло наводнение - РИА Новости, 13.02.2024
В турецкой Анталье произошло наводнение
Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:47
2024-02-13T08:47
2024-02-13T10:55
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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim. "Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание. В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. "В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения",- говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240107/shkoly-1920088693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, новости - туризм
Анталья (провинция), В мире, Туризм, Новости - Туризм
В турецкой Анталье произошло наводнение
В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей