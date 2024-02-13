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В турецкой Анталье произошло наводнение - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
08:47 13.02.2024 (обновлено: 10:55 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/navodnenie-1926993407.html
В турецкой Анталье произошло наводнение
В турецкой Анталье произошло наводнение - РИА Новости, 13.02.2024
В турецкой Анталье произошло наводнение
Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:47
2024-02-13T10:55
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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim. "Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание. В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. "В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения",- говорится в заявлении.
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анталья (провинция), в мире, новости - туризм
Анталья (провинция), В мире, Туризм, Новости - Туризм
В турецкой Анталье произошло наводнение

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Сильные дожди вызвали наводнения в излюбленном месте отдыха российских туристов - турецкой курортной Анталье, в ряде районов приостановлено обучение, пишет газета Ekonomim.
"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание.
В письменном заявлении канцелярии губернатора Антальи говорится, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.
"В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в нашей провинции, обучение в наших пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша приостановлено на один день во вторник 13.02.2024 в соответствии с решением департамента здравоохранения",- говорится в заявлении.
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