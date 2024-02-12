https://ria.ru/20240212/zerno-1926896517.html

Минсельхоз предложил увеличить вводящуюся с четверга квоту на экспорт зерна

Минсельхоз предложил увеличить вводящуюся с четверга квоту на экспорт зерна - РИА Новости, 12.02.2024

Минсельхоз предложил увеличить вводящуюся с четверга квоту на экспорт зерна

Минсельхоз РФ предложил добавить еще 4 миллиона тонн к вводящейся с 15 февраля квоте на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, следует из проекта постановления... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:37

2024-02-12T16:37

2024-02-12T19:53

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил добавить еще 4 миллиона тонн к вводящейся с 15 февраля квоте на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.Квота на экспорт зерна из РФ будет действовать с 15 февраля 2024 года по 30 июня 2024 года. Она установлена на уровне 24 миллиона тонн для пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи без разбивки по отдельным культурам; этот объем министерство предлагает увеличить."Установить... по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (код 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в объеме 4 миллиона тонн", - говорится в проекте.Распределение объема новой отдельной тарифной квоты осуществляется Минсельхозом между экспортерами, которым уже была распределена основная часть экспортной квоты по формуле, учитывающей объем вывоза ими зерна с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. "Указанный проект постановления правительства Российской Федерации разработан в связи с актуализированными предварительными данными Росстата по производству и потреблению зерна, а также новыми данными ФТС по его экспорту", - прокомментировали позже в пресс-службе предложение министерства увеличить квоту.Квота на экспорт зерна, начинающая действовать в РФ с 15 февраля каждого года, с 2024 разделяется на основную (90%) и дополнительную части. Основная часть распределяется по историческому принципу, при этом для каждого экспортера считается понижающий коэффициент (равен проценту выборки квоты сезоном ранее).Дополнительный объем могут получить только экспортеры, которым была распределена основная часть квоты. Он складывается из 10% от общего объема квоты, объема, освободившегося после понижающего коэффициента, и объема из отказов. Понижающий коэффициент в отношении нее будет применяться с 2025 года.

https://ria.ru/20240208/sdelka-1926143705.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз