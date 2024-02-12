Рейтинг@Mail.ru
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
16:07 12.02.2024 (обновлено: 16:32 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/zaym-1926886141.html
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства - РИА Новости, 12.02.2024
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства
Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:07
2024-02-12T16:32
фонд развития промышленности
экономика
технологии
республика марий эл
правительство марий эл
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности, экономического развития и торговли региона. Министр промышленности, экономического развития и торговли Станислав Крылов провел заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности Марий Эл (ФРП РМЭ). Промышленные предприятия презентуют свои проекты в рамках данных мероприятий, чтобы получить финансирование из фонда на льготных условиях. В этот раз свой проект "Модернизация производства и обновление технического парка оборудования" представил "ОКТБ Кристалл". В пресс-службе уточнили, что сейчас на предприятии действуют два основных производства: порошковая металлургия и специальное техническое оборудование. Детали для автомобильной промышленности, изделия электротехники, приборостроения изготавливаются методами порошковой металлургии. Компания разрабатывает и производит ультразвуковые ванны и комплексы для процессов очистки в авиации, медицине, машиностроении; химически стойкие центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, предназначенные для перекачивания нейтральных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Общая стоимость проекта на приобретение технологического оборудования для совершенствования производственного процесса составляет порядка 35 миллионов рублей. Объем финансирования со стороны Фонда развития промышленности РМЭ на условиях займа - 17 миллионов рублей, это 48,6% от стоимости проекта. Займ выдают на срок три года под 1% годовых. В результате внедрения проекта планируется создать девять дополнительных трудовых вакансий.
https://ria.ru/20231129/proizvodstvo-1912650062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд развития промышленности, экономика, технологии, республика марий эл, правительство марий эл, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели
Фонд развития промышленности, Экономика, Технологии, Республика Марий Эл, Правительство Марий Эл, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Предприниматели

Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности, экономического развития и торговли региона.
Министр промышленности, экономического развития и торговли Станислав Крылов провел заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности Марий Эл (ФРП РМЭ). Промышленные предприятия презентуют свои проекты в рамках данных мероприятий, чтобы получить финансирование из фонда на льготных условиях. В этот раз свой проект "Модернизация производства и обновление технического парка оборудования" представил "ОКТБ Кристалл".
В пресс-службе уточнили, что сейчас на предприятии действуют два основных производства: порошковая металлургия и специальное техническое оборудование. Детали для автомобильной промышленности, изделия электротехники, приборостроения изготавливаются методами порошковой металлургии.
Компания разрабатывает и производит ультразвуковые ванны и комплексы для процессов очистки в авиации, медицине, машиностроении; химически стойкие центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, предназначенные для перекачивания нейтральных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Общая стоимость проекта на приобретение технологического оборудования для совершенствования производственного процесса составляет порядка 35 миллионов рублей. Объем финансирования со стороны Фонда развития промышленности РМЭ на условиях займа - 17 миллионов рублей, это 48,6% от стоимости проекта. Займ выдают на срок три года под 1% годовых.
В результате внедрения проекта планируется создать девять дополнительных трудовых вакансий.
Вид на набережную Брюгге в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России
29 ноября 2023, 14:35
 
Твой бизнесФонд развития промышленностиЭкономикаТехнологииРеспублика Марий ЭлПравительство Марий ЭлТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала