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Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства - РИА Новости, 12.02.2024
Предприятие из Марий Эл получило льготный займ на модернизацию производства
Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:07
2024-02-12T16:07
2024-02-12T16:32
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности, экономического развития и торговли региона. Министр промышленности, экономического развития и торговли Станислав Крылов провел заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности Марий Эл (ФРП РМЭ). Промышленные предприятия презентуют свои проекты в рамках данных мероприятий, чтобы получить финансирование из фонда на льготных условиях. В этот раз свой проект "Модернизация производства и обновление технического парка оборудования" представил "ОКТБ Кристалл". В пресс-службе уточнили, что сейчас на предприятии действуют два основных производства: порошковая металлургия и специальное техническое оборудование. Детали для автомобильной промышленности, изделия электротехники, приборостроения изготавливаются методами порошковой металлургии. Компания разрабатывает и производит ультразвуковые ванны и комплексы для процессов очистки в авиации, медицине, машиностроении; химически стойкие центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, предназначенные для перекачивания нейтральных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Общая стоимость проекта на приобретение технологического оборудования для совершенствования производственного процесса составляет порядка 35 миллионов рублей. Объем финансирования со стороны Фонда развития промышленности РМЭ на условиях займа - 17 миллионов рублей, это 48,6% от стоимости проекта. Займ выдают на срок три года под 1% годовых. В результате внедрения проекта планируется создать девять дополнительных трудовых вакансий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития промышленности, экономика, технологии, республика марий эл, правительство марий эл, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели
Фонд развития промышленности, Экономика, Технологии, Республика Марий Эл, Правительство Марий Эл, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Предприниматели
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предприятие из Республики Марий Эл получило займ под 1% годовых на модернизацию своего производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности, экономического развития и торговли региона.
Министр промышленности, экономического развития и торговли Станислав Крылов провел заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности Марий Эл (ФРП РМЭ). Промышленные предприятия презентуют свои проекты в рамках данных мероприятий, чтобы получить финансирование из фонда на льготных условиях. В этот раз свой проект "Модернизация производства и обновление технического парка оборудования" представил "ОКТБ Кристалл".
В пресс-службе уточнили, что сейчас на предприятии действуют два основных производства: порошковая металлургия и специальное техническое оборудование. Детали для автомобильной промышленности, изделия электротехники, приборостроения изготавливаются методами порошковой металлургии.
Компания разрабатывает и производит ультразвуковые ванны и комплексы для процессов очистки в авиации, медицине, машиностроении; химически стойкие центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, предназначенные для перекачивания нейтральных, агрессивных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Общая стоимость проекта на приобретение технологического оборудования для совершенствования производственного процесса составляет порядка 35 миллионов рублей. Объем финансирования со стороны Фонда развития промышленности
РМЭ на условиях займа - 17 миллионов рублей, это 48,6% от стоимости проекта. Займ выдают на срок три года под 1% годовых.
В результате внедрения проекта планируется создать девять дополнительных трудовых вакансий.
Марий Эл заняла пятое место по темпам роста промпроизводства в России