https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html

МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский

МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024

МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский

МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:53

2024-02-12T10:53

2024-02-12T10:58

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."МАГАТЭ, к сожалению, по-прежнему уходит от совершенно очевидной констатации того, кто прежде всего подвергает опасности эту станцию", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, считает ли гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, что Киев исполняет 5 принципов безопасности ЗАЭС, предложенных ранее гендиром МАГАТЭ.Как подчеркнул первый зампостпреда, очевидно, что украинские провокации, обстрелы создают непосредственную угрозу ЗАЭС и нарушают пять принципов, сформулированных Гросси."Но игнорирование того факта, что обстрелы и провокации совершает украинская сторона, особенно в условиях, когда тот же Буданов (начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов – ред.), если мне не изменяет память, признавался в этом в открытую, говоря о том, что они планировали и осуществляли и, "к сожалению, не получилось у них" захвата ЗАЭС и высадки там диверсионных групп…, ну, это же прямое нарушение и пяти принципов, и вообще чего угодно", - подчеркнул Полянский.МАГАТЭ, по его словам, "к сожалению, не договаривает и не хочет расставлять все точки над I". "Это их выбор. Мы в любом случае, в том числе в разговоре с Рафаэлем Гросси, недвусмысленно указываем на то, как мы видим ситуацию и причины того, что ситуация вокруг ЗАЭС по-прежнему несет в себе риски эскалации. Для нас абсолютно очевидно, что надо сделать, но многие вещи находятся вне мандата МАГАТЭ, и мы к этому относимся с пониманием. В целом же у нас вполне удовлетворительный уважительный диалог с МАГАТЭ", - указал Полянский.План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС, запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередач, контроль за соблюдением этих принципов.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, магатэ, оон, безопасность, дмитрий полянский, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр