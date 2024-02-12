https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html
МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский
МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024
МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский
МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:53
2024-02-12T10:53
2024-02-12T10:58
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий полянский
запорожская аэс
украина
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."МАГАТЭ, к сожалению, по-прежнему уходит от совершенно очевидной констатации того, кто прежде всего подвергает опасности эту станцию", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, считает ли гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, что Киев исполняет 5 принципов безопасности ЗАЭС, предложенных ранее гендиром МАГАТЭ.Как подчеркнул первый зампостпреда, очевидно, что украинские провокации, обстрелы создают непосредственную угрозу ЗАЭС и нарушают пять принципов, сформулированных Гросси."Но игнорирование того факта, что обстрелы и провокации совершает украинская сторона, особенно в условиях, когда тот же Буданов (начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов – ред.), если мне не изменяет память, признавался в этом в открытую, говоря о том, что они планировали и осуществляли и, "к сожалению, не получилось у них" захвата ЗАЭС и высадки там диверсионных групп…, ну, это же прямое нарушение и пяти принципов, и вообще чего угодно", - подчеркнул Полянский.МАГАТЭ, по его словам, "к сожалению, не договаривает и не хочет расставлять все точки над I". "Это их выбор. Мы в любом случае, в том числе в разговоре с Рафаэлем Гросси, недвусмысленно указываем на то, как мы видим ситуацию и причины того, что ситуация вокруг ЗАЭС по-прежнему несет в себе риски эскалации. Для нас абсолютно очевидно, что надо сделать, но многие вещи находятся вне мандата МАГАТЭ, и мы к этому относимся с пониманием. В целом же у нас вполне удовлетворительный уважительный диалог с МАГАТЭ", - указал Полянский.План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС, запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередач, контроль за соблюдением этих принципов.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
https://ria.ru/20231230/zaes-1919127687.html
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россия, магатэ, оон, безопасность, дмитрий полянский, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, ООН, Безопасность, Дмитрий Полянский, Запорожская АЭС, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МАГАТЭ не хочет указывать, кто именно угрожает ЗАЭС, заявил Полянский
Полянский: МАГАТЭ не хочет указывать, что именно Киев подвергает ЗАЭС опасности
ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно Киев подвергает опасности Запорожскую АЭС, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"МАГАТЭ, к сожалению, по-прежнему уходит от совершенно очевидной констатации того, кто прежде всего подвергает опасности эту станцию", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, считает ли гендиректор Агентства Рафаэль Гросси
, что Киев исполняет 5 принципов безопасности ЗАЭС, предложенных ранее гендиром МАГАТЭ.
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Как подчеркнул первый зампостпреда, очевидно, что украинские провокации, обстрелы создают непосредственную угрозу ЗАЭС и нарушают пять принципов, сформулированных Гросси.
"Но игнорирование того факта, что обстрелы и провокации совершает украинская сторона, особенно в условиях, когда тот же Буданов
(начальник Главного управления разведки Украины
Кирилл Буданов – ред.), если мне не изменяет память, признавался в этом в открытую, говоря о том, что они планировали и осуществляли и, "к сожалению, не получилось у них" захвата ЗАЭС и высадки там диверсионных групп…, ну, это же прямое нарушение и пяти принципов, и вообще чего угодно", - подчеркнул Полянский.
МАГАТЭ, по его словам, "к сожалению, не договаривает и не хочет расставлять все точки над I". "Это их выбор. Мы в любом случае, в том числе в разговоре с Рафаэлем Гросси, недвусмысленно указываем на то, как мы видим ситуацию и причины того, что ситуация вокруг ЗАЭС по-прежнему несет в себе риски эскалации. Для нас абсолютно очевидно, что надо сделать, но многие вещи находятся вне мандата МАГАТЭ, и мы к этому относимся с пониманием. В целом же у нас вполне удовлетворительный уважительный диалог с МАГАТЭ", - указал Полянский.
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План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС, запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередач, контроль за соблюдением этих принципов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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