https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926754105.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Павлограде - РИА Новости, 12.02.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Павлограде

Новые взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское информагентство "Укринформ". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T00:21

2024-02-12T00:21

2024-02-12T00:26

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинское информагентство "Укринформ". Ранее оно сообщало, что в Павлограде раздаются взрывы. "В Павлограде снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства. Позднее украинское издание "Страна.ua" заявило еще об одной серии взрывов в Павлограде.Официальный исполнительный комитет Павлограда также сообщил, что на фоне взрывов значительная часть города обесточена, и отсутствует тепло- и водоснабжение. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 22.22 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240211/obstrel-1926750713.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина