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"Это беда": Никита Высоцкий высказался о критике в адрес Аллы Пугачевой
"Это беда": Никита Высоцкий высказался о критике в адрес Аллы Пугачевой - РИА Новости, 12.02.2024
"Это беда": Никита Высоцкий высказался о критике в адрес Аллы Пугачевой
Актер и режиссер Никита Высоцкий в недавнем выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым высказался о критике в адрес певицы Аллы Пугачевой, а... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:07
2024-02-12T14:07
2024-02-12T14:14
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Никита Высоцкий в недавнем выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым высказался о критике в адрес певицы Аллы Пугачевой, а также ее эмиграции заграницу. "Она необыкновенно одаренный человек, и очень много сделала для людей, чтобы их душе было лучше. И когда кто-то говорит: "Да пошла она", мне хочется сказать: "В зеркало прямо сейчас иди и посмотри". Я считаю, что это трагедия, это беда", — поделился мнением кинодеятель.Тем не менее, говоря об эмиграции знаменитости, сын Владимира Высоцкого намекнул, что она совершила большую ошибку."Я считаю, что у любого человека, если он действительно любит свою страну, нет выбора — он со своим народом, — сказал Никита Высоцкий. — Если человек выбирает: "А я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи", — это его выбор. Но он ошибается, и за эту ошибку заплатит. Но я этих людей судить не собираюсь. Я остаюсь здесь". В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России. Исполнительница хитов "Миллион алых роз", "Айсберг" и многих других несколько раз записывала обращения, адресованные недоброжелателям. В них она утверждала, что слушатели от нее не отвернутся. "Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", — писала певица на своей странице в соцсети. Несмотря на это, Пугачева продолжает жить заграницей. За время своего отъезда она несколько раз совершила короткие визиты в Россию, в том числе, чтобы проститься с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Последний раз Пугачева приезжала на родину осенью прошлого года. Источник РИА Новости тогда сообщил, что артистка прилетела в Россию 2 ноября через Псков, и пробыла в стране примерно три дня. Позже основатель тверской студии звукозаписи "Салам", звукорежиссер Игорь Лалетин сообщил РИА Новости, что Пугачева 3 ноября записала в студии "Салам" три песни для личного пользования. Она также попросила отослать ей вокал, но где будет доделывать композиции ему неизвестно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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новости шоу-бизнеса, никита высоцкий, алла пугачева, знаменитости, россия, вячеслав манучаров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Никита Высоцкий, Алла Пугачева, Знаменитости, Россия, Вячеслав Манучаров
"Это беда": Никита Высоцкий высказался о критике в адрес Аллы Пугачевой
Актер Никита Высоцкий заступился за сбежавшую из России Аллу Пугачеву
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер и режиссер Никита Высоцкий в недавнем выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым высказался о критике в адрес певицы Аллы Пугачевой, а также ее эмиграции заграницу.
«
"Она необыкновенно одаренный человек, и очень много сделала для людей, чтобы их душе было лучше. И когда кто-то говорит: "Да пошла она", мне хочется сказать: "В зеркало прямо сейчас иди и посмотри". Я считаю, что это трагедия, это беда", — поделился мнением кинодеятель.
Тем не менее, говоря об эмиграции знаменитости, сын Владимира Высоцкого намекнул, что она совершила большую ошибку.
«
"Я считаю, что у любого человека, если он действительно любит свою страну, нет выбора — он со своим народом, — сказал Никита Высоцкий. — Если человек выбирает: "А я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи", — это его выбор. Но он ошибается, и за эту ошибку заплатит. Но я этих людей судить не собираюсь. Я остаюсь здесь".
В 2022-м году Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию (тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. — Прим. ред.).
И хотя артистка публично не озвучила свою позицию, а лишь последовала за супругом-иноагентом, соотечественники стали критиковать ее за эмиграцию из России.
Исполнительница хитов "Миллион алых роз", "Айсберг" и многих других несколько раз записывала обращения, адресованные недоброжелателям. В них она утверждала, что слушатели от нее не отвернутся. "Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", — писала
певица на своей странице в соцсети.
Несмотря на это, Пугачева продолжает жить заграницей. За время своего отъезда она несколько раз совершила короткие визиты в Россию, в том числе, чтобы проститься с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.
Последний раз Пугачева приезжала на родину осенью прошлого года.
Источник РИА Новости тогда сообщил, что артистка прилетела в Россию 2 ноября через Псков, и пробыла в стране примерно три дня.
Позже основатель тверской студии звукозаписи "Салам", звукорежиссер Игорь Лалетин сообщил РИА Новости, что Пугачева 3 ноября записала в студии "Салам" три песни для личного пользования. Она также попросила отослать ей вокал, но где будет доделывать композиции ему неизвестно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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