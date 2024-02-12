https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html

На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла

На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла - РИА Новости, 12.02.2024

На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла

На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник произошло три выброса пепла, сообщил РИА Новости ведущий инженер института вулканологии и... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:00

2024-02-12T07:00

2024-02-12T07:01

эбеко

парамушир

северо-курильск

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник произошло три выброса пепла, сообщил РИА Новости ведущий инженер института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко. "Один выброс пепла на Эбеко зафиксирован ночью и два – днем, точную высоту столба определить сложно из-за облачности. В Северо-Курильске наблюдался пеплопад, это обычное явление при северо-западном ветре", - рассказал собеседник агентства. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия