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На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла
На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла - РИА Новости, 12.02.2024
На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла
На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник произошло три выброса пепла, сообщил РИА Новости ведущий инженер института вулканологии и... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:00
2024-02-12T07:00
2024-02-12T07:01
эбеко
парамушир
северо-курильск
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник произошло три выброса пепла, сообщил РИА Новости ведущий инженер института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко. "Один выброс пепла на Эбеко зафиксирован ночью и два – днем, точную высоту столба определить сложно из-за облачности. В Северо-Курильске наблюдался пеплопад, это обычное явление при северо-западном ветре", - рассказал собеседник агентства. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия
На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла
РАН: на курильском вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла