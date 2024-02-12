"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Эксперт Меркурис: ВС России наращивают военные операции по всей линии фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские войска усилили военные операции на всех участках в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"ВСУ под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях", — отметил он.
По словам эксперта, Россия сейчас в самом деле очень активна на всех участках фронта. В результате положение украинцев серьезно ухудшилось. При этом он выразил сомнения, что Белому дому удастся добиться одобрения законопроекта о выделении нового пакета помощи Киеву.
"Без него положение Украины изменится с нынешнего практически катастрофического до еще более тяжелого для ведения боевых действий", — резюмировал он.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.