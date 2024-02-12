https://ria.ru/20240212/vsu-1926963503.html

"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024

"По всей линии фронта". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Российские войска усилили военные операции на всех участках в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:02

2024-02-12T22:02

2024-02-12T22:15

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские войска усилили военные операции на всех участках в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."ВСУ под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях", — отметил он.По словам эксперта, Россия сейчас в самом деле очень активна на всех участках фронта. В результате положение украинцев серьезно ухудшилось. При этом он выразил сомнения, что Белому дому удастся добиться одобрения законопроекта о выделении нового пакета помощи Киеву."Без него положение Украины изменится с нынешнего практически катастрофического до еще более тяжелого для ведения боевых действий", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка.

https://ria.ru/20240212/zaluzhnyy-1926937098.html

https://ria.ru/20240212/zelenskiy-1926869425.html

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в мире, россия, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины