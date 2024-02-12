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Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса - РИА Новости, 12.02.2024
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса
Риск завоза в Россию вируса Аляскапокс и заражения им исключен, заявила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:36
2024-02-12T10:36
2024-02-12T11:56
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Риск завоза в Россию вируса Аляскапокс и заражения им исключен, заявила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале."Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что Аляскапокс встречается в основном у мелких млекопитающих, например красных полевок и землероек. Играть роль в его распространении могут и домашние животные (кошки и собаки)."На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.На прошлой неделе на полуострове Кенай от вируса умер пожилой мужчина, иммунитет которого был ослаблен из-за лечения рака. В сентябре он заметил болезненную красную папулу на теле. Лечение антибиотиками не дало результата, в ноябре мужчину госпитализировали. Позже у него появилась сыпь, напоминающая высыпание от оспы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая несколько раз поцарапала пациента.Эта информация требует дополнительной проверки и подтверждения, подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что держат ситуацию на контроле.
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аляска, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сша
Аляска, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, США
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса
Роспотребнадзор: риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Риск завоза в Россию вируса Аляскапокс и заражения им исключен, заявила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале
.
«
"Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что Аляскапокс встречается в основном у мелких млекопитающих, например красных полевок и землероек. Играть роль в его распространении могут и домашние животные (кошки и собаки).
"На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
По информации департамента здравоохранения Аляски, "Аляскапокс" впервые выявили у пациента в городе Фэрбенкс в 2015 году. С тех пор на Аляске зарегистрировали шесть случаев заражения им.
На прошлой неделе на полуострове Кенай от вируса умер пожилой мужчина, иммунитет которого был ослаблен из-за лечения рака. В сентябре он заметил болезненную красную папулу на теле. Лечение антибиотиками не дало результата, в ноябре мужчину госпитализировали. Позже у него появилась сыпь, напоминающая высыпание от оспы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая несколько раз поцарапала пациента.
Эта информация требует дополнительной проверки и подтверждения, подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что держат ситуацию на контроле.
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