https://ria.ru/20240212/verf-1926829277.html

На "Северной верфи" сменился гендиректор

На "Северной верфи" сменился гендиректор - РИА Новости, 12.02.2024

На "Северной верфи" сменился гендиректор

Новым генеральным директором "Северной верфи" (Санкт-Петербург) назначен Михаил Ненюков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Екатерина... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:00

2024-02-12T13:00

2024-02-12T13:00

экономика

санкт-петербург

северная верфь

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новым генеральным директором "Северной верфи" (Санкт-Петербург) назначен Михаил Ненюков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Екатерина Козырева. "Северная верфь" специализируется на строительстве фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380/20385 для ВМФ России. "С 10 февраля генеральным директором "Северной верфи" назначен Михаил Ненюков, ранее возглавлявшего ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", - сказала Козырева. Ранее предприятие "Северная верфь" возглавлял Игорь Орлов, он был уволен 9 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, северная верфь, вмф рф