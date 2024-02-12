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На "Северной верфи" сменился гендиректор
На "Северной верфи" сменился гендиректор - РИА Новости, 12.02.2024
На "Северной верфи" сменился гендиректор
Новым генеральным директором "Северной верфи" (Санкт-Петербург) назначен Михаил Ненюков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Екатерина... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:00
2024-02-12T13:00
2024-02-12T13:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новым генеральным директором "Северной верфи" (Санкт-Петербург) назначен Михаил Ненюков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Екатерина Козырева. "Северная верфь" специализируется на строительстве фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380/20385 для ВМФ России. "С 10 февраля генеральным директором "Северной верфи" назначен Михаил Ненюков, ранее возглавлявшего ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", - сказала Козырева. Ранее предприятие "Северная верфь" возглавлял Игорь Орлов, он был уволен 9 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, санкт-петербург, северная верфь, вмф рф
Экономика, Санкт-Петербург, Северная верфь, ВМФ РФ
На "Северной верфи" сменился гендиректор
Михаил Ненюков стал гендиректором "Северной верфи" вместо Игоря Орлова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новым генеральным директором "Северной верфи" (Санкт-Петербург) назначен Михаил Ненюков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Екатерина Козырева.
"Северная верфь" специализируется на строительстве фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380/20385 для ВМФ России
.
"С 10 февраля генеральным директором "Северной верфи" назначен Михаил Ненюков, ранее возглавлявшего ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", - сказала Козырева.
Ранее предприятие "Северная верфь" возглавлял Игорь Орлов, он был уволен 9 февраля.
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