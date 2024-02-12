https://ria.ru/20240212/ukraina-1926904605.html

Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным

Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным - РИА Новости, 12.02.2024

Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным

О девятой годовщине Минских соглашений, планах Запада назначить "наместника" на Украине, продвижении законопроекта о помощи Киеву в сенате США и ходе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:10

2024-02-12T17:53

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. О девятой годовщине Минских соглашений, планах Запада назначить "наместника" на Украине, продвижении законопроекта о помощи Киеву в сенате США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Решение начать СВО было правильнымСегодня исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. Об этих договоренностях говорил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.Он подчеркнул, что если бы киевские власти выполнили "Минск-2" в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы тогда же. Но в течение семи лет Киев планомерно срывал выполнение соглашения, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили договоренностям. Годы регулярных заседаний в рамках трехсторонней контактной группы, обсуждения "формулы Штайнмайера", встречи в "нормандском формате" оказались имитацией деятельности, направленной на усиление ВСУ, отметил Нургалиев. Это говорит о том, что решение о начале спецоперации было правильным, заключил он. В связи с девятой годовщиной "Минска-2" Россия запросила заседание Совбеза ООН, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский. По его словам, цель заседания — напомнить о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса упустили Киев и его спонсоры. Зеленскому готовят наместника Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить спецпосланника на Украине, чтобы усилить прямое управление подконтрольными Киеву территориями. По его словам, США и Великобритания убеждают остальные страны G7 учредить должность такую должность. Предполагается, что спецпосланник будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах. Кроме того, ему предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения. По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".Процедурное голосованиеВ сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю. В поддержку продвижения документа высказались более двух третей законодателей. Это означает, что теперь законопроект вынесут на общее голосование сенаторов.Во время дебатов сенатор Майк Ли обвинил коллег в том, что они пытаются провести законопроект, пока внимание американцев отвлечено на финал чемпионата НФЛ — самое популярное спортивное событие в США. Смотреть "Супербоул" призвал в соцсети Х и президент Джо Байден. Но даже если документ поддержат в сенате, его еще предстоит рассмотреть в палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева. Первоначально финансирование поддержки Украины, Израиля и Тайваня шло одним пакетом с мерами по охране южной границы США. Но демократическое большинство в сенате решило разделить эти вопросы, когда убедилось в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска подразделения отразили 21 украинскую атаку: 13 — на Донецком, по три — на Южнодонецком и Купянском, две — на Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении они заняли более выгодные рубежи и позиции, на Краснолиманском — улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли на всех участках фронта примерно 825 солдат убитыми и ранеными, пять танков и других бронемашин, восемь артиллерийских орудий, 30 военных автомобилей и 33 беспилотника. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары, нанесенные по объектам ВСУ в Николаевской области в ночь на 11 февраля, поразили два порта и Черноморский судостроительный завод. Еще одна волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу "Зоря-Машпроект". А 10 февраля российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Александрии (Кировоградская область), где стояли составы с военной техникой и топливом.

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https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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