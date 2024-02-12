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Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 12.02.2024 (обновлено: 17:53 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926904605.html
Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным
Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным - РИА Новости, 12.02.2024
Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным
О девятой годовщине Минских соглашений, планах Запада назначить "наместника" на Украине, продвижении законопроекта о помощи Киеву в сенате США и ходе... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:10
2024-02-12T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рашид нургалиев
совет безопасности рф
вооруженные силы украины
сергей нарышкин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. О девятой годовщине Минских соглашений, планах Запада назначить "наместника" на Украине, продвижении законопроекта о помощи Киеву в сенате США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Решение начать СВО было правильнымСегодня исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. Об этих договоренностях говорил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.Он подчеркнул, что если бы киевские власти выполнили "Минск-2" в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы тогда же. Но в течение семи лет Киев планомерно срывал выполнение соглашения, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили договоренностям. Годы регулярных заседаний в рамках трехсторонней контактной группы, обсуждения "формулы Штайнмайера", встречи в "нормандском формате" оказались имитацией деятельности, направленной на усиление ВСУ, отметил Нургалиев. Это говорит о том, что решение о начале спецоперации было правильным, заключил он. В связи с девятой годовщиной "Минска-2" Россия запросила заседание Совбеза ООН, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский. По его словам, цель заседания — напомнить о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса упустили Киев и его спонсоры. Зеленскому готовят наместника Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить спецпосланника на Украине, чтобы усилить прямое управление подконтрольными Киеву территориями. По его словам, США и Великобритания убеждают остальные страны G7 учредить должность такую должность. Предполагается, что спецпосланник будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах. Кроме того, ему предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения. По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".Процедурное голосованиеВ сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю. В поддержку продвижения документа высказались более двух третей законодателей. Это означает, что теперь законопроект вынесут на общее голосование сенаторов.Во время дебатов сенатор Майк Ли обвинил коллег в том, что они пытаются провести законопроект, пока внимание американцев отвлечено на финал чемпионата НФЛ — самое популярное спортивное событие в США. Смотреть "Супербоул" призвал в соцсети Х и президент Джо Байден. Но даже если документ поддержат в сенате, его еще предстоит рассмотреть в палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева. Первоначально финансирование поддержки Украины, Израиля и Тайваня шло одним пакетом с мерами по охране южной границы США. Но демократическое большинство в сенате решило разделить эти вопросы, когда убедилось в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска подразделения отразили 21 украинскую атаку: 13 — на Донецком, по три — на Южнодонецком и Купянском, две — на Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении они заняли более выгодные рубежи и позиции, на Краснолиманском — улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли на всех участках фронта примерно 825 солдат убитыми и ранеными, пять танков и других бронемашин, восемь артиллерийских орудий, 30 военных автомобилей и 33 беспилотника. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары, нанесенные по объектам ВСУ в Николаевской области в ночь на 11 февраля, поразили два порта и Черноморский судостроительный завод. Еще одна волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу "Зоря-Машпроект". А 10 февраля российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Александрии (Кировоградская область), где стояли составы с военной техникой и топливом.
https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html
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в мире, украина, россия, рашид нургалиев, совет безопасности рф, вооруженные силы украины, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рашид Нургалиев, Совет Безопасности РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спецоперация, 12 февраля: Совбез вновь назвал решение начать СВО правильным

Нургалиев: Украина имитировала выполнение "Минска-2", продолжая вооружать ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. О девятой годовщине Минских соглашений, планах Запада назначить "наместника" на Украине, продвижении законопроекта о помощи Киеву в сенате США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Решение начать СВО было правильным

Сегодня исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. Об этих договоренностях говорил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин
9 февраля, 03:58
Он подчеркнул, что если бы киевские власти выполнили "Минск-2" в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы тогда же. Но в течение семи лет Киев планомерно срывал выполнение соглашения, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили договоренностям.
Годы регулярных заседаний в рамках трехсторонней контактной группы, обсуждения "формулы Штайнмайера", встречи в "нормандском формате" оказались имитацией деятельности, направленной на усиление ВСУ, отметил Нургалиев. Это говорит о том, что решение о начале спецоперации было правильным, заключил он.
В связи с девятой годовщиной "Минска-2" Россия запросила заседание Совбеза ООН, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский. По его словам, цель заседания — напомнить о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса упустили Киев и его спонсоры.
Лавров: Весь мир видит, как на Балканах повторяется история Минских соглашений по Украине - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений
23 сентября 2023, 19:28

Зеленскому готовят наместника

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить спецпосланника на Украине, чтобы усилить прямое управление подконтрольными Киеву территориями.
По его словам, США и Великобритания убеждают остальные страны G7 учредить должность такую должность. Предполагается, что спецпосланник будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах. Кроме того, ему предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения.
По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Генсек НАТО призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией
10 февраля, 11:45

Процедурное голосование

В сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю. В поддержку продвижения документа высказались более двух третей законодателей. Это означает, что теперь законопроект вынесут на общее голосование сенаторов.
Во время дебатов сенатор Майк Ли обвинил коллег в том, что они пытаются провести законопроект, пока внимание американцев отвлечено на финал чемпионата НФЛ — самое популярное спортивное событие в США. Смотреть "Супербоул" призвал в соцсети Х и президент Джо Байден.
Но даже если документ поддержат в сенате, его еще предстоит рассмотреть в палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева.
Первоначально финансирование поддержки Украины, Израиля и Тайваня шло одним пакетом с мерами по охране южной границы США. Но демократическое большинство в сенате решило разделить эти вопросы, когда убедилось в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.
Украинские беженцы, живущие в Греции, на демонстрации в Салониках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00

Ход спецоперации

За минувшие сутки российские войска подразделения отразили 21 украинскую атаку: 13 — на Донецком, по три — на Южнодонецком и Купянском, две — на Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении они заняли более выгодные рубежи и позиции, на Краснолиманском — улучшили положение по переднему краю.
ВСУ потеряли на всех участках фронта примерно 825 солдат убитыми и ранеными, пять танков и других бронемашин, восемь артиллерийских орудий, 30 военных автомобилей и 33 беспилотника.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары, нанесенные по объектам ВСУ в Николаевской области в ночь на 11 февраля, поразили два порта и Черноморский судостроительный завод. Еще одна волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу "Зоря-Машпроект". А 10 февраля российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Александрии (Кировоградская область), где стояли составы с военной техникой и топливом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРашид НургалиевСовет Безопасности РФВооруженные силы УкраиныСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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