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Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.02.2024 (обновлено: 16:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926867358.html
Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР
Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР - РИА Новости, 12.02.2024
Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР
Запад готовится назначить спецпосланника по Украине, который будет лоббировать в Киеве "правильные решения", приводит пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:12
2024-02-12T16:01
специальная военная операция на украине
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
сергей нарышкин
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Запад готовится назначить спецпосланника по Украине, который будет лоббировать в Киеве "правильные решения", приводит пресс-бюро Службы внешней разведки заявление директора Сергея Нарышкина.&quot;По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства &quot;Семерки&quot; учредить должность &quot;спецпосланника&quot; по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. &quot;Спецпосланнику&quot; также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения&quot;, — говорится в сообщении.Запад таким образом продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления территорией, подконтрольной киевскому режиму, подчеркнул Нарышкин.По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".Запад учитывает, что многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения целей СВО, подчеркнул глава спецслужбы. В связи с этим США и Великобритания стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут попытаться "сыграть на опережение", заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. Такие опасения вполне оправданны — "первые уже пошли", заключил Нарышкин.
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украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Сергей Нарышкин, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР

СВР: Запад обсуждает введение должности специального посланника по Украине

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Запад готовится назначить спецпосланника по Украине, который будет лоббировать в Киеве "правильные решения", приводит пресс-бюро Службы внешней разведки заявление директора Сергея Нарышкина.
«

"По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "Семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. "Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения", — говорится в сообщении.

Запад таким образом продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления территорией, подконтрольной киевскому режиму, подчеркнул Нарышкин.
По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".
Запад учитывает, что многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения целей СВО, подчеркнул глава спецслужбы. В связи с этим США и Великобритания стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут попытаться "сыграть на опережение", заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. Такие опасения вполне оправданны — "первые уже пошли", заключил Нарышкин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Генсек НАТО призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией
10 февраля, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСергей НарышкинНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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