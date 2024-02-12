https://ria.ru/20240212/ukraina-1926867358.html

Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР

Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР - РИА Новости, 12.02.2024

Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщила СВР

Запад готовится назначить спецпосланника по Украине, который будет лоббировать в Киеве "правильные решения", приводит пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:12

2024-02-12T15:12

2024-02-12T16:01

специальная военная операция на украине

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сергей нарышкин

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Запад готовится назначить спецпосланника по Украине, который будет лоббировать в Киеве "правильные решения", приводит пресс-бюро Службы внешней разведки заявление директора Сергея Нарышкина."По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "Семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. "Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения", — говорится в сообщении.Запад таким образом продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления территорией, подконтрольной киевскому режиму, подчеркнул Нарышкин.По данным разведки, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.Директор СВР высоко оценивает вероятность того, что назначение такого спецпосланника не приведет к желаемым в Вашингтоне и Лондоне результатам. Отмечается, что, кто бы ни занял эту должность, он вряд ли сможет долго "оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства".Запад учитывает, что многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения целей СВО, подчеркнул глава спецслужбы. В связи с этим США и Великобритания стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут попытаться "сыграть на опережение", заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. Такие опасения вполне оправданны — "первые уже пошли", заключил Нарышкин.

https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, россия