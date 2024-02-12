https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html

"От его ракеты не уйти". Какого оружия больше всего боятся летчики ВСУ

"От его ракеты не уйти". Какого оружия больше всего боятся летчики ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024

"От его ракеты не уйти". Какого оружия больше всего боятся летчики ВСУ

Эта зенитно-ракетная система — самая дальнобойная в Вооруженных силах России и многими специалистами считается наиболее эффективной в мире. Ровно 25 лет назад,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:01

безопасность

россия

сергей шойгу

с-400 «триумф»

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

зрк с-300

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Эта зенитно-ракетная система — самая дальнобойная в Вооруженных силах России и многими специалистами считается наиболее эффективной в мире. Ровно 25 лет назад, 12 февраля 1999-го, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялись первые демонстрационные пуски ракет ЗРС С-400 "Триумф". С 2007-го она охраняет российское небо, сейчас активно применяется в зоне СВО. Однако уже скоро ей на смену придет еще более совершенная техника.Наследник "Фаворита"ЗРС С-400 — развитие прославленных советских комплексов С-300, а точнее, С-300ПМ2 "Фаворит". Та же структура, включая многофункциональную РЛС, пусковые установки, автономные средства обнаружения и целеуказания. Однако значительно лучше автоматизация боевой работы, элементная база, расширены возможности интеграции в различные уровни управления — не только воздушно-космических сил, но и других видов войск."Триумф" — зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, крупных беспилотников в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Может применяться днем и ночью, в любых физико-географических и погодно-климатических условиях.В состав ЗРС входят пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, каждый — с радиолокационной станцией (РЛС) и до 12 пусковых установок (ПУ) с зенитными ракетами двух типов. Придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста. Выглядит громоздко, однако время развертывания из походного состояния в боевое не превышает 15 минут.Все боевые средства "Триумфа" размещаются на самоходных колесных шасси повышенной проходимости, имеют встроенные системы автономного электропитания, топопривязки, связи и жизнеобеспечения. Для длительной непрерывной работы предусмотрена возможность электропитания от средств внешнего электроснабжения.Самый дальнобойныйПо тактико-техническим характеристикам "Триумф" превосходит любую западную ЗРС. Дальность обнаружения целей — до 600 километров. Комплекс способен поражать аэродинамические объекты, движущиеся со скоростью 4800 метров в секунду на удалении до 380 километров на высотах от пяти метров до 30 километров. Баллистические цели система уничтожает на высотах до 60 километров. Каждая ЗРС может обстреливать до 80 целей одновременно.Дистанция, на которой "Триумф" перехватывает самолет или крупный беспилотник, зависит от типа боеприпаса. У ракет 48Н6Е, 48Н6Е2 и 48Н6Е3 — 150, 200 и 250 километров соответственно. Ракета 9М96Е используется на средней дистанции — до 40 километров, 9М100Е — на ближней, до 15. Принятая на вооружение в 2015-м 40Н6Е — самая дальнобойная в мире зенитная управляемая ракета, 380 километров.Именно ее российские зенитчики грамотно применили в октябре, когда, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, за несколько дней уничтожили 24 украинских самолета. "Триумфы" получали внешнее целеуказание от самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, способного разглядеть воздушную цель в радиусе 300 километров, и снайперски сбивали истребители и бомбардировщики — как в тире.В роли ЗРС средней или малой дальности "Триумфы" в зоне СВО не используются. Российское командование не рискует развертывать комплексы вблизи линии фронта, так как это очень ценное и дорогое оружие. Эти зоны прикрывают ЗРК "Бук", "Тор" и "Панцирь". С-400 же стреляют исключительно по особо важным целям и не размениваются на мелочевку вроде беспилотников.В ожидании "Прометея"Одновременно с поставками новых дивизионов С-400 российская армия готовится принять на вооружение комплекс следующего поколения — С-500 "Прометей". Его основное отличие — повышенные возможности по перехвату баллистических ракет. Совмещение функций ПВО и ПРО на единой платформе позволит надежно прикрыть крупные города и важнейшие промышленные объекты. В частности, С-500 защитит шахты межконтинентальных баллистических ракет — сухопутной основы ядерного щита России.Известно, что С-500 способен работать даже по объектам в ближнем космосе на высотах 200-250 километров, в частности по низколетящим военным спутникам. Кроме того, такая высотность обеспечит возможность поражать межконтинентальные баллистические ракеты еще до разделения боеголовок и выброса ложных целей.Предполагаемый радиус действия — 600 километров. Зенитные управляемые ракеты "Прометея" готовы сбить до десяти сверхзвуковых баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также перехватывать на подлете боевые блоки гиперзвуковых ракет. Не уйдут от них и малозаметные истребители пятого поколения."Прометей" получился весьма подвижным. Основные компоненты размещены на проверенном 50-тонном десятиколесном тягаче БАЗ-69096. Восемь колес из десяти — ведущие. Двигатель мощностью почти полтысячи лошадиных сил на шоссе выдаст 50 километров в час. На пересеченной местности — чуть поменьше.Из-за высокой сложности проекта С-500 доводят до ума уже более десяти лет. Принять на вооружение планировали еще в 2016-м, но затянули с опытным образцом. Эксперты уже тогда отмечали, что "Прометей" станет первой в мире платформой, способной отражать не только налет одиночных ракет, но и полномасштабные гиперзвуковые атаки.Добиться этого конструкторы намерены за счет интеграции С-500 в единую сеть с другими системами — С-400, С-300ВМ4 и С-350 "Витязь". Чтобы пробить подобный "зонтик", противнику придется очень постараться. И хотя считается, что любую ПВО можно задавить числом атакующих ракет и носителей, С-500, вероятно, будет исключением из правил.

https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926282330.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300