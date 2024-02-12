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Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО - РИА Новости, 12.02.2024
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23:01 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/tramp-1926967970.html
Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО
Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО - РИА Новости, 12.02.2024
Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что слова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются "будильником" для некоторых... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T23:01
2024-02-12T23:01
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что слова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются "будильником" для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на оборону. "Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее", - сказала в понедельник Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с главой Европарламента Робертой Метсола. По словам Метсолы, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и дать четкий сигнал о том, что они достаточно сильны, чтобы защитить друг друга, в том случае, если "они останутся в одиночестве". Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Парламент Эстонии в конце прошлого года принял государственный бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону, которые впервые превысят 3% от ВВП. Оборонные расходы составят 1,3 миллиарда евро или 3,2% от ВВП.
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
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в мире, эстония, сша, таллин, дональд трамп, кайя каллас, роберта метсола, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Эстония, США, Таллин, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Роберта Метсола, Евросоюз, НАТО, Европарламент
Премьер Эстонии отреагировала на слова Трампа о НАТО

Каллас: слова Трампа о расходах на оборону служат будильником для стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что слова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются "будильником" для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на оборону.
"Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее", - сказала в понедельник Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с главой Европарламента Робертой Метсола.
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СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
Вчера, 09:54
По словам Метсолы, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и дать четкий сигнал о том, что они достаточно сильны, чтобы защитить друг друга, в том случае, если "они останутся в одиночестве".
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
Парламент Эстонии в конце прошлого года принял государственный бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону, которые впервые превысят 3% от ВВП. Оборонные расходы составят 1,3 миллиарда евро или 3,2% от ВВП.
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В миреЭстонияСШАТаллинДональд ТрампКайя КалласРоберта МетсолаЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
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