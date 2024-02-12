https://ria.ru/20240212/teledebaty-1926940547.html

Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля

Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля - РИА Новости, 12.02.2024

Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:14

2024-02-12T19:14

2024-02-12T19:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

кпрф

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КАЛУГА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. "Семнадцатого числа вроде теледебаты предполагаются, вроде завтра-послезавтра жеребьевка", - сказал он на встрече с жителями Калужской области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, николай харитонов, кпрф