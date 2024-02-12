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Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:14 12.02.2024 (обновлено: 19:25 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/teledebaty-1926940547.html
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:14
2024-02-12T19:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
кпрф
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КАЛУГА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. "Семнадцатого числа вроде теледебаты предполагаются, вроде завтра-послезавтра жеребьевка", - сказал он на встрече с жителями Калужской области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай харитонов, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля

Харитонов: теледебаты кандидатов в президенты предполагаются 17 февраля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНиколай Харитонов
Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Николай Харитонов. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду.
"Семнадцатого числа вроде теледебаты предполагаются, вроде завтра-послезавтра жеребьевка", - сказал он на встрече с жителями Калужской области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновКПРФ
 
 
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