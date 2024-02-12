https://ria.ru/20240212/teledebaty-1926940547.html
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля - РИА Новости, 12.02.2024
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:14
2024-02-12T19:14
2024-02-12T19:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/83/1560068308_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_177b3f6b5a64f61af9f623bf7c2cead2.jpg
КАЛУГА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов заявил, что теледебаты могут состояться 17 февраля, жеребьевка может пройти во вторник или среду. "Семнадцатого числа вроде теледебаты предполагаются, вроде завтра-послезавтра жеребьевка", - сказал он на встрече с жителями Калужской области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/83/1560068308_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b09ea9a1f274f9d62201e3d12bcc8dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай харитонов, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля
Харитонов: теледебаты кандидатов в президенты предполагаются 17 февраля