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"Лавинный заряд". В России создали устройства для отражения квантовых атак - РИА Новости, 12.02.2024
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Наука
 
08:00 12.02.2024 (обновлено: 08:02 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/svyaz-1925978697.html
"Лавинный заряд". В России создали устройства для отражения квантовых атак
"Лавинный заряд". В России создали устройства для отражения квантовых атак - РИА Новости, 12.02.2024
"Лавинный заряд". В России создали устройства для отражения квантовых атак
В стране полным ходом прокладывают сети квантовой связи. Задача ученых — устранить все уязвимости. Чего удалось достичь, рассказал РИА Новости заведующий... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:00
2024-02-12T08:02
наука
физика
мгу имени м. в. ломоносова
полупроводники
фотон
криптография
сибирское отделение ран
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В стране полным ходом прокладывают сети квантовой связи. Задача ученых — устранить все уязвимости. Чего удалось достичь, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нелинейных резонансных процессов и лазерной диагностики Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова, член-корреспондент РАН Игорь Рябцев.Как работает квантовая связьОбычная связь, даже зашифрованная, уже не соответствует современным требованиям безопасности. Информацию, идущую по оптоволоконным сетям, можно перехватить. Представьте себе: на одном конце линии — передатчик Алиса, на другом — приемник Боб. Алиса посылает Бобу лазерные импульсы с закодированной информацией. В каждом импульсе — миллионы, миллиарды фотонов, частиц света. Тут появляется хакер Ева, которая вставляет в оптоволоконный кабель полупрозрачное зеркало, отводит часть фотонов и получает ту же информацию. Причем незаметно.Другое дело — квантовая система. Ключ шифрования там совершенно случаен, поскольку генерируется во время физического процесса. А носитель информации всего один: квант света (фотон). Его вполне можно отправлять по спутниковым каналам связи и оптоволоконным сетям."Допустим, мы посылаем импульс, в котором один фотон. Разделить его зеркалом невозможно, поэтому он уйдет либо Бобу, либо Еве. Чтобы остаться незамеченной, Еве нужно измерить состояние перехваченного фотона, создать такой же и отправить Бобу. Но это противоречит законам квантовой механики: любое измерение меняет состояние фотона. Ева вносит ошибку в систему связи и будет обнаружена", — рассказывает доктор физико-математических наук Игорь Рябцев.Как получают одиночный фотонОдиночный фотон обычно представляют как плоскую электромагнитную волну. Однако правильнее говорить о волновом пакете, или цуге, ограниченном во времени и пространстве, уточняет исследователь. Поэтому на лазерный луч ставят ослабитель, который поглощает большую часть фотонов, и в какой-то момент у него на выходе может появиться одиночный фотон. Ключевое слово: "может". То есть процесс абсолютно случайный.Статистика испускания фотонов описывается распределением Пуассона. Обычно среднее число фотонов на импульс в квантовой криптографии — от 0,1 до 0,2. "Это значит, что в среднем только десять процентов импульсов содержат одиночные фотоны, остальные — преимущественно пустые", — говорит Игорь Рябцев.Однако, по его словам, есть ненулевая вероятность испускания двух и более фотонов. И этим может воспользоваться взломщик."Считается, что Ева обладает любыми техническими возможностями. Значит, она может блокировать все посылки от Алисы к Бобу, содержащие один фотон, и оставлять только те, что с двумя фотонами. Тогда один она забирает себе и получает ту же информацию, что и Боб. Это называется "квантовая атака с разделением числа фотонов". Двухфотонные импульсы крайне нежелательны, вот почему ученые работают над истинными источниками одиночных фотонов", — поясняет физик.В ИФП СО РАН такое устройство создали в середине 2000-х в группе Владимира Гайслера. Это одиночный квантовый объект — квантовая точка из арсенида индия на подложке из арсенида галлия. Гетероструктуру выращивают методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Квантовая точка излучает одиночный фотон определенной длины волны. Чтобы его выделить, ставят оксидную апертуру."Излучатель накачивался током и генерировал одиночные фотоны с частотой следования до одного гигагерца. Измерения проводили в Германии", — отмечает Рябцев.Сейчас эти исследования продолжают в группе Алексея Торопова в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе РАН. Недавно ученые объявили о разработке источника одиночных фотонов для квантовых компьютеров.Ограничения и решенияПроблема излучателей на квантовых точках в том, что для их работы нужны криогенные температуры. То есть устройство нужно заключить в гелиевый криостат. Это возможно в лабораторных условиях, но не в массовом производстве.Другая сложность — небольшая эффективность. После сборки системы квантовой связи одиночный фотон появляется с вероятностью чуть более десяти процентов.Наконец, помимо источника одиночного фотона, нужен еще детектор. Концепций несколько. Исторически для регистрации частицы использовали фотоэлектрические умножители — изделия хрупкие и громоздкие. Миниатюрное устройство на них не создашь.Самый передовой на сегодняшний день детектор — на сверхпроводниковых нитях. Идея родилась в Московском педагогическом государственном университете в группе Григория Гольцмана, впоследствии основавшего компанию "Сконтел". Устройство эффективное, с низким уровнем шумов, однако, как и любой сверхпроводник, требует криогенной установки.В ИФП СО РАН выбрали компромиссный вариант: лавинный фотодиод. "Компактное устройство с низким энергопотреблением и приемлемыми характеристиками. За основу взяли американскую конструкцию и усовершенствовали", — описывает Рябцев."Когда поступает один фотон, в детекторе возникает лавина зарядов, на внешней нагрузке появляется макроскопический электрический импульс", — добавляет исследователь.Проблема все та же: детектор срабатывает не на каждый фотон. Эффективность 20 — максимум 30 процентов. "Но этого достаточно для реализации идеи квантовой криптографии", — утверждает физик.По словам ученого, в России пока нет производства собственных лавинных фотодиодов для оптоволоконной связи с длиной излучения 1,5 микрона. Начав работу в 2015-м, физики из Новосибирска сделали такое устройство, запатентовали технологию выращивания полупроводниковой гетероструктуры и конструкции на ее основе, создали опытные образцы. Сейчас тестируют в однофотонном режиме. В целом все готово к коммерциализации.Первую линию квантовой связи длиной 700 километров запустили в 2021-м между Москвой и Санкт-Петербургом. За проект отвечает РЖД, прокладывающая оптоволоконные сети вдоль железнодорожных путей. Следом открыли еще один участок — между Москвой и Нижним Новгородом. В этом году квантовые коммуникации охватят сразу несколько городов.
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2024
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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физика, мгу имени м. в. ломоносова, полупроводники, фотон, криптография, сибирское отделение ран
Наука, Физика, МГУ имени М. В. Ломоносова, полупроводники, Фотон, криптография, Сибирское отделение РАН
"Лавинный заряд". В России создали устройства для отражения квантовых атак

В России создают излучатели и детекторы одиночных фотонов для квантовой связи

© C.-Y. Lu/University of Science and Technology of ChinaИсточник одиночного фотона
Источник одиночного фотона
© C.-Y. Lu/University of Science and Technology of China
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В стране полным ходом прокладывают сети квантовой связи. Задача ученых — устранить все уязвимости. Чего удалось достичь, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нелинейных резонансных процессов и лазерной диагностики Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова, член-корреспондент РАН Игорь Рябцев.

Как работает квантовая связь

Обычная связь, даже зашифрованная, уже не соответствует современным требованиям безопасности. Информацию, идущую по оптоволоконным сетям, можно перехватить. Представьте себе: на одном конце линии — передатчик Алиса, на другом — приемник Боб. Алиса посылает Бобу лазерные импульсы с закодированной информацией. В каждом импульсе — миллионы, миллиарды фотонов, частиц света. Тут появляется хакер Ева, которая вставляет в оптоволоконный кабель полупрозрачное зеркало, отводит часть фотонов и получает ту же информацию. Причем незаметно.
Другое дело — квантовая система. Ключ шифрования там совершенно случаен, поскольку генерируется во время физического процесса. А носитель информации всего один: квант света (фотон). Его вполне можно отправлять по спутниковым каналам связи и оптоволоконным сетям.
"Допустим, мы посылаем импульс, в котором один фотон. Разделить его зеркалом невозможно, поэтому он уйдет либо Бобу, либо Еве. Чтобы остаться незамеченной, Еве нужно измерить состояние перехваченного фотона, создать такой же и отправить Бобу. Но это противоречит законам квантовой механики: любое измерение меняет состояние фотона. Ева вносит ошибку в систему связи и будет обнаружена", — рассказывает доктор физико-математических наук Игорь Рябцев.
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Как получают одиночный фотон

Одиночный фотон обычно представляют как плоскую электромагнитную волну. Однако правильнее говорить о волновом пакете, или цуге, ограниченном во времени и пространстве, уточняет исследователь. Поэтому на лазерный луч ставят ослабитель, который поглощает большую часть фотонов, и в какой-то момент у него на выходе может появиться одиночный фотон. Ключевое слово: "может". То есть процесс абсолютно случайный.
Статистика испускания фотонов описывается распределением Пуассона. Обычно среднее число фотонов на импульс в квантовой криптографии — от 0,1 до 0,2. "Это значит, что в среднем только десять процентов импульсов содержат одиночные фотоны, остальные — преимущественно пустые", — говорит Игорь Рябцев.
Однако, по его словам, есть ненулевая вероятность испускания двух и более фотонов. И этим может воспользоваться взломщик.
"Считается, что Ева обладает любыми техническими возможностями. Значит, она может блокировать все посылки от Алисы к Бобу, содержащие один фотон, и оставлять только те, что с двумя фотонами. Тогда один она забирает себе и получает ту же информацию, что и Боб. Это называется "квантовая атака с разделением числа фотонов". Двухфотонные импульсы крайне нежелательны, вот почему ученые работают над истинными источниками одиночных фотонов", — поясняет физик.
В ИФП СО РАН такое устройство создали в середине 2000-х в группе Владимира Гайслера. Это одиночный квантовый объект — квантовая точка из арсенида индия на подложке из арсенида галлия. Гетероструктуру выращивают методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Квантовая точка излучает одиночный фотон определенной длины волны. Чтобы его выделить, ставят оксидную апертуру.
"Излучатель накачивался током и генерировал одиночные фотоны с частотой следования до одного гигагерца. Измерения проводили в Германии", — отмечает Рябцев.
Сейчас эти исследования продолжают в группе Алексея Торопова в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе РАН. Недавно ученые объявили о разработке источника одиночных фотонов для квантовых компьютеров.
© A.Lochmann, E.Stock, J.A.Tofflinger, W.Unrau, A.Toropov, A.Bakarov, V.Haisler, and D.Bimberg, ”Electrically pumped, micro-cavity based single photon source driven at 1 GHz”, Electronics Letters, 45 (2009) 566.Демонстрация генерации одиночного фотона в излучателе на квантовой точке: провал на графике говорит о том, что изучается только один фотон
Детектор одиночного фотона
© A.Lochmann, E.Stock, J.A.Tofflinger, W.Unrau, A.Toropov, A.Bakarov, V.Haisler, and D.Bimberg, ”Electrically pumped, micro-cavity based single photon source driven at 1 GHz”, Electronics Letters, 45 (2009) 566.
Демонстрация генерации одиночного фотона в излучателе на квантовой точке: провал на графике говорит о том, что изучается только один фотон

Ограничения и решения

Проблема излучателей на квантовых точках в том, что для их работы нужны криогенные температуры. То есть устройство нужно заключить в гелиевый криостат. Это возможно в лабораторных условиях, но не в массовом производстве.
Другая сложность — небольшая эффективность. После сборки системы квантовой связи одиночный фотон появляется с вероятностью чуть более десяти процентов.
Наконец, помимо источника одиночного фотона, нужен еще детектор. Концепций несколько. Исторически для регистрации частицы использовали фотоэлектрические умножители — изделия хрупкие и громоздкие. Миниатюрное устройство на них не создашь.
Самый передовой на сегодняшний день детектор — на сверхпроводниковых нитях. Идея родилась в Московском педагогическом государственном университете в группе Григория Гольцмана, впоследствии основавшего компанию "Сконтел". Устройство эффективное, с низким уровнем шумов, однако, как и любой сверхпроводник, требует криогенной установки.
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМОСверхпроводниковая система детектирования одиночных фотонов фирмы Scontel, датчик сверху показывает рабочую температуру внутри криостата, в который опущен детектор (2,5 К)
Сверхпроводниковая система детектирования одиночных фотонов фирмы Scontel, датчик сверху показывает рабочую температуру внутри криостата, в который опущен детектор (2,5 К) - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО
Сверхпроводниковая система детектирования одиночных фотонов фирмы Scontel, датчик сверху показывает рабочую температуру внутри криостата, в который опущен детектор (2,5 К)
В ИФП СО РАН выбрали компромиссный вариант: лавинный фотодиод. "Компактное устройство с низким энергопотреблением и приемлемыми характеристиками. За основу взяли американскую конструкцию и усовершенствовали", — описывает Рябцев.
"Когда поступает один фотон, в детекторе возникает лавина зарядов, на внешней нагрузке появляется макроскопический электрический импульс", — добавляет исследователь.
Проблема все та же: детектор срабатывает не на каждый фотон. Эффективность 20 — максимум 30 процентов. "Но этого достаточно для реализации идеи квантовой криптографии", — утверждает физик.
По словам ученого, в России пока нет производства собственных лавинных фотодиодов для оптоволоконной связи с длиной излучения 1,5 микрона. Начав работу в 2015-м, физики из Новосибирска сделали такое устройство, запатентовали технологию выращивания полупроводниковой гетероструктуры и конструкции на ее основе, создали опытные образцы. Сейчас тестируют в однофотонном режиме. В целом все готово к коммерциализации.
Первую линию квантовой связи длиной 700 километров запустили в 2021-м между Москвой и Санкт-Петербургом. За проект отвечает РЖД, прокладывающая оптоволоконные сети вдоль железнодорожных путей. Следом открыли еще один участок — между Москвой и Нижним Новгородом. В этом году квантовые коммуникации охватят сразу несколько городов.
© Фото : РАНЛавинный детектор одиночных фотонов, разработанный ИФП СО РАН
Детектор одиночных фотонов, разработанный ИФП СО РАН - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : РАН
Лавинный детектор одиночных фотонов, разработанный ИФП СО РАН
 
НаукаФизикаМГУ имени М. В. ЛомоносоваполупроводникиФотонкриптографияСибирское отделение РАН
 
 
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