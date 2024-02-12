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Суд в Ивановской области оправдал местного жителя, убившего человека - РИА Новости, 12.02.2024
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16:52 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sud-1926899826.html
Суд в Ивановской области оправдал местного жителя, убившего человека
Суд в Ивановской области оправдал местного жителя, убившего человека - РИА Новости, 12.02.2024
Суд в Ивановской области оправдал местного жителя, убившего человека
Суд в Ивановской области оправдал жителя города Кохма, обвиненного в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, произошедшем при нападении на его... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:52
2024-02-12T16:52
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россия
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РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Суд в Ивановской области оправдал жителя города Кохма, обвиненного в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, произошедшем при нападении на его дом, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Стрельба в городе Кохма Ивановской области произошла в июне 2021 года. Как сообщал СК, по версии следствия, группа молодых людей пришла к частному дому для выяснения отношений с его жителем. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома произвел выстрелы в область груди и живота пришедшего к дому 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. "Двенадцатого февраля Ивановским районным судом Ивановской области рассмотрено уголовное дело о стрельбе в городе Кохма", - сообщила пресс-служба судов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что приговором суда житель Кохмы, на дом которого произошло нападение, "оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.108, ч.1 ст.114 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)". Ранее в феврале, по данным пресс-службы судов, тот же суд назначил наказание двум напавшим, ими оказались граждане Таджикистана. Одного суд приговорил к 5 годам, второго – к 4 годам колонии общего режима. Суд установил, что к дому жителя Кохмы пришла группа в составе не менее 25 человек во главе с осужденными, вооруженная битами, отрезками арматуры, камнями, гражданским огнестрельным оружием. Хозяин дома, вышедший во двор для мирного урегулирования конфликта, был ранен в живот из огнестрельного оружия. Сопровождавший его родственник получил два удара по голове, упал на землю и был избит. Нападавшие забросали камнями забор и припаркованные возле него автомобили.
https://ria.ru/20231226/sud-1918115452.html
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ивановская область, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Ивановская область, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Ивановской области оправдал местного жителя, убившего человека

Ивановский суд оправдал мужчину, убившего человека при нападении на его дом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Суд в Ивановской области оправдал жителя города Кохма, обвиненного в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, произошедшем при нападении на его дом, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Стрельба в городе Кохма Ивановской области произошла в июне 2021 года. Как сообщал СК, по версии следствия, группа молодых людей пришла к частному дому для выяснения отношений с его жителем. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома произвел выстрелы в область груди и живота пришедшего к дому 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте.
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"Двенадцатого февраля Ивановским районным судом Ивановской области рассмотрено уголовное дело о стрельбе в городе Кохма", - сообщила пресс-служба судов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что приговором суда житель Кохмы, на дом которого произошло нападение, "оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.108, ч.1 ст.114 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)".
Ранее в феврале, по данным пресс-службы судов, тот же суд назначил наказание двум напавшим, ими оказались граждане Таджикистана. Одного суд приговорил к 5 годам, второго – к 4 годам колонии общего режима.
Суд установил, что к дому жителя Кохмы пришла группа в составе не менее 25 человек во главе с осужденными, вооруженная битами, отрезками арматуры, камнями, гражданским огнестрельным оружием. Хозяин дома, вышедший во двор для мирного урегулирования конфликта, был ранен в живот из огнестрельного оружия. Сопровождавший его родственник получил два удара по голове, упал на землю и был избит. Нападавшие забросали камнями забор и припаркованные возле него автомобили.
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