https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html

Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 12.02.2024

Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал референдум по вступлению в Евросоюз шансом доказать, что жители республики не поддерживают... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:19

2024-02-12T18:19

2024-02-12T18:19

молдавия

илан шор

россия

майя санду

константин косачев

евразийский экономический союз

евросоюз

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал референдум по вступлению в Евросоюз шансом доказать, что жители республики не поддерживают выбранный нынешним руководством проевропейский курс. Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума. "Как вы знаете, у нас объявлен референдум о позиции в отношении вступления в Евросоюз. Несмотря на то, что есть разные мнения, я очень рад. Потому что это наш шанс доказать, что молдаване не поддерживают курс на Евросоюз, что молдаване устали от пустых обещаний, что молдаване хотят свободного, нейтрального выбора", - заявил Шор на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачёвым. По его словам, позиция граждан страны по вопросу отношений с Россией, с Евразийским экономическим союзом и многими другими структурами сейчас "искажена". "Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь (в РФ и ЕАЭС – ред.) плохо и как там (в ЕС – ред.) хорошо. Но люди уже на практике увидели", - сказал Шор. Сотрудничество и дружба с Россией и ЕАЭС, по его мнению, являются для страны единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, куда завел страну "действующий молдавский прозападный режим". Он полагает, что страной сегодня управляют не политики, а "наемные менеджеры Запада", задача которых - "обанкротить Молдову, довести до демографического кризиса", а после этого – "слить ее в любое другое государство", по сути, "превратить Молдову в кусок земли, отвоеванный мягкой силой". "К большому сожалению, сотни миллионов долларов сегодня направляются Молдове путем западных кредитов и грантов на закупку вооружений. Я прошу прощения, но Молдова – это маленькая, дружественная страна, которая точно не хочет ни с кем войны. Молдова хочет мира, дружбы со всеми", - сказал Шор. Такой подход он считает унизительным для граждан Молдавии. "Вместо того, чтобы эти сотни миллионов пустить на социальную помощь населению, которое практически действительно в селах голодает, государство берет и направляет их на закупку каких-то систем ПВО или всякой "дребедени", которые Молдове просто не нужны, у нас нет населения, чтобы воевать ни с кем", - пояснил он.

https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919792262.html

https://ria.ru/20240103/evrosoyuz-1919575969.html

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926902787.html

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молдавия, илан шор, россия, майя санду, константин косачев, евразийский экономический союз, евросоюз, совет федерации рф, в мире