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Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 12.02.2024
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18:19 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html
Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 12.02.2024
Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал референдум по вступлению в Евросоюз шансом доказать, что жители республики не поддерживают... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:19
2024-02-12T18:19
молдавия
илан шор
россия
майя санду
константин косачев
евразийский экономический союз
евросоюз
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал референдум по вступлению в Евросоюз шансом доказать, что жители республики не поддерживают выбранный нынешним руководством проевропейский курс. Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума. "Как вы знаете, у нас объявлен референдум о позиции в отношении вступления в Евросоюз. Несмотря на то, что есть разные мнения, я очень рад. Потому что это наш шанс доказать, что молдаване не поддерживают курс на Евросоюз, что молдаване устали от пустых обещаний, что молдаване хотят свободного, нейтрального выбора", - заявил Шор на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачёвым. По его словам, позиция граждан страны по вопросу отношений с Россией, с Евразийским экономическим союзом и многими другими структурами сейчас "искажена". "Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь (в РФ и ЕАЭС – ред.) плохо и как там (в ЕС – ред.) хорошо. Но люди уже на практике увидели", - сказал Шор. Сотрудничество и дружба с Россией и ЕАЭС, по его мнению, являются для страны единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, куда завел страну "действующий молдавский прозападный режим". Он полагает, что страной сегодня управляют не политики, а "наемные менеджеры Запада", задача которых - "обанкротить Молдову, довести до демографического кризиса", а после этого – "слить ее в любое другое государство", по сути, "превратить Молдову в кусок земли, отвоеванный мягкой силой". "К большому сожалению, сотни миллионов долларов сегодня направляются Молдове путем западных кредитов и грантов на закупку вооружений. Я прошу прощения, но Молдова – это маленькая, дружественная страна, которая точно не хочет ни с кем войны. Молдова хочет мира, дружбы со всеми", - сказал Шор. Такой подход он считает унизительным для граждан Молдавии. "Вместо того, чтобы эти сотни миллионов пустить на социальную помощь населению, которое практически действительно в селах голодает, государство берет и направляет их на закупку каких-то систем ПВО или всякой "дребедени", которые Молдове просто не нужны, у нас нет населения, чтобы воевать ни с кем", - пояснил он.
https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html
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https://ria.ru/20240103/evrosoyuz-1919575969.html
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молдавия, илан шор, россия, майя санду, константин косачев, евразийский экономический союз, евросоюз, совет федерации рф, в мире
Молдавия, Илан Шор, Россия, Майя Санду, Константин Косачев, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире
Шор прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Шор назвал референдум о членстве шансом доказать, что Молдавия не хочет в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал референдум по вступлению в Евросоюз шансом доказать, что жители республики не поддерживают выбранный нынешним руководством проевропейский курс.
Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума.
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"Как вы знаете, у нас объявлен референдум о позиции в отношении вступления в Евросоюз. Несмотря на то, что есть разные мнения, я очень рад. Потому что это наш шанс доказать, что молдаване не поддерживают курс на Евросоюз, что молдаване устали от пустых обещаний, что молдаване хотят свободного, нейтрального выбора", - заявил Шор на встрече с вице-спикером Совфеда РФ Константином Косачёвым.
По его словам, позиция граждан страны по вопросу отношений с Россией, с Евразийским экономическим союзом и многими другими структурами сейчас "искажена".
"Вся западная пропаганда последние три года работала на то, чтобы рассказать, как здесь (в РФ и ЕАЭС – ред.) плохо и как там (в ЕС – ред.) хорошо. Но люди уже на практике увидели", - сказал Шор.
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Сотрудничество и дружба с Россией и ЕАЭС, по его мнению, являются для страны единственным способом выйти из того коллапса и кризисной ситуации, куда завел страну "действующий молдавский прозападный режим".
Он полагает, что страной сегодня управляют не политики, а "наемные менеджеры Запада", задача которых - "обанкротить Молдову, довести до демографического кризиса", а после этого – "слить ее в любое другое государство", по сути, "превратить Молдову в кусок земли, отвоеванный мягкой силой".
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"К большому сожалению, сотни миллионов долларов сегодня направляются Молдове путем западных кредитов и грантов на закупку вооружений. Я прошу прощения, но Молдова – это маленькая, дружественная страна, которая точно не хочет ни с кем войны. Молдова хочет мира, дружбы со всеми", - сказал Шор.
Такой подход он считает унизительным для граждан Молдавии. "Вместо того, чтобы эти сотни миллионов пустить на социальную помощь населению, которое практически действительно в селах голодает, государство берет и направляет их на закупку каких-то систем ПВО или всякой "дребедени", которые Молдове просто не нужны, у нас нет населения, чтобы воевать ни с кем", - пояснил он.
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МолдавияИлан ШорРоссияМайя СандуКонстантин КосачевЕвразийский экономический союзЕвросоюзСовет Федерации РФВ мире
 
 
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